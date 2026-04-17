Поминальные дни в Одессе: работа общественного транспорта

Поминальные дни в Одессе: работа общественного транспорта

Дата публикации 17 апреля 2026 16:19
Социальный автобус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в поминальный день, 19 апреля, изменят работу общественного транспорта. Маршруты к кладбищам будут работать по графику рабочего дня. Для горожан запустят дополнительные бесплатные автобусы. В то же время возможны задержки из-за дорожной ситуации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

До Таировского кладбища

В направлении Таировского кладбища запустят бесплатный автобус от площади Бориса Деревянко. Он будет курсировать каждый час с 07:00 до 14:00, а в обратном направлении — с 08:00 до 15:00. Маршрут будет проходить через улицы Академика Филатова, Инглези и проспект Князя Ярослава Мудрого.

Также будут работать дополнительные автобусы от 7-й станции Люстдорфской дороги. Интервал движения — около 20 минут. Кроме того, до кладбища можно добраться городскими маршрутами №121, 149, 191, 191, 220А и троллейбусом №12.

До Западного кладбища

До кладбища "Западное" организуют несколько направлений. Из Пересипского района бесплатный автобус от ТЦ "Меркурий" будет курсировать каждые 30 минут с 07:00 до 15:00. В обратном направлении — до 16:30. Из Киевского и Приморского районов будут работать еще два социальных маршрута: от улицы Архитекторской и от Тираспольской площади. Первый имеет интервал около 20-30 минут, второй — каждый час.

Читайте также:

Дополнительно будут курсировать городские автобусы №280, 201, 202 и 233. Интервал движения — от 10 до 40 минут в зависимости от маршрута.

Другие кладбища

  • До Северного кладбища увеличат количество автобусов №59 — они будут ездить каждые 10-15 минут.
  • До Второго Христианского кладбища можно доехать маршрутами №121, 149, 214, 214, 220А, а также трамваями №7, 10 и 13.
  • В направлении Слободского и Кривобалковского кладбищ будут работать автобусы №165, 197, 198 и 214. Интервал — от 8 минут до часа.
  • До Третьего Еврейского кладбища будет курсировать бесплатный маршрут №8 между Суперфосфатным заводом и железнодорожным вокзалом. Рейсы будут выполняться с утра до вечера с интервалом около 20-40 минут.

Меры безопасности

Накануне поминальных дней правоохранители призывают жителей Одесской области быть внимательными и не игнорировать правила безопасности. Особенно это касается мест большого скопления людей — кладбищ, церквей и храмов. Полиция советует избегать толп и не задерживаться на массовых мероприятиях без надобности. Родителей просят постоянно следить за детьми и не оставлять их без присмотра, а также контролировать досуг подростков.

В случае воздушной тревоги нужно немедленно направляться в ближайшее укрытие. Если вы заметили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему — отойдите на безопасное расстояние и сообщите спасателям или полиции по номерам 101, 102 или 112.

Также водителям и пешеходам напоминают о соблюдении правил дорожного движения. В темное время суток следует использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными на дороге. Отдельно отмечают действия комендантского часа — с 00:00 до 05:00. Жителей просят планировать поездки так, чтобы вовремя вернуться домой.

В эти дни полицейские будут работать в усиленном режиме. Патрули будут дежурить возле кладбищ, храмов, а также на улицах и дорогах города. В случае необходимости можно обратиться к правоохранителям на месте или позвонить по спецлинии 102 или 112.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Также Новини.LIVE писали, жителям Черноморска придется платить больше за поездки в пригородном транспорте. Перевозчики повышают тарифы сразу на нескольких популярных маршрутах. Новые цены начнут действовать уже с 15 апреля. Подорожание объясняют ростом расходов на перевозку.

