Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одеса Частина Одеси залишиться без світла: рух трамваїв і тролейбусів

Частина Одеси залишиться без світла: рух трамваїв і тролейбусів

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 09:16
Енергетики проводять ремонт обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у вівторок, 28 квітня, в Одесі та передмісті частково відключать електроенергію через планові ремонти мереж. Роботи триватимуть до 20:00. У зв'язку з цим також змінять рух частини трамваїв і тролейбусів, а замість окремих маршрутів пустять безкоштовні автобуси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі та Одеську міську раду.

Повідомлення про ремонтні роботи. Фото: скриншот з ДТЕК

Де відключать світло в Одесі

За даними ДТЕК, енергетики проводитимуть ремонт обладнання для підготовки мереж до літніх навантажень. Для безпеки робіт частково знеструмлять будинки у Київському та Приморському районах Одеси, а також у передмісті. У мікрорайонах Черемушки та Альтаїр також можливі короткочасні перерви в електропостачанні тривалістю до однієї години.

У компанії попередили, що у разі повітряної тривоги час робіт можуть подовжити. Крім цього, в місті та деяких районних центрах сьогодні діють екстрені відключення.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

Читайте також:
  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Зміна роботи електротранспорту в Одесі

Через ремонт міських мереж електропостачання тимчасово змінять роботу електротранспорту. Частина маршрутів курсуватиме за скороченими схемами, а окремі трамваї взагалі не працюватимуть. Для пасажирів запустять безкоштовні соціальні автобуси.

Як працює трамвай №17 і №18

  • Трамвайний маршрут №17 курсуватиме лише на ділянці Куликове поле — 6 станція Великого Фонтану.
  • Трамвай №18 за маршрутом Куликове поле — Меморіал 411 батареї тимчасово не працюватиме.

Його замінить безкоштовний автобусний маршрут №18к сполученням 5 станція Великого Фонтану — 14 станція Великого Фонтану. На лінії працюватимуть два автобуси.

Перший рейс від 5-ї станції вирушив о 06:30, останній — о 19:00.
Від 14-ї станції перший автобус поїхав о 07:00, останній — о 19:30.

Як зміниться трамвай №7

Трамвай №7 працюватиме на ділянці вулиця 28 Бригади — житловий масив Шкільний.

Для компенсації перевезень запустять соціальний автобусний маршрут №26 сполученням вулиця Архітекторська — площа Трибуни Героїв. На маршруті працюватимуть три автобуси.

  • Від Архітекторської автобуси курсуватимуть із 06:30 до 18:50.
  • Від площі Трибуни Героїв — із 07:00 до 19:30.

Трамвай №27 не курсуватиме

Трамвай №27 за маршрутом 11 станція Люстдорфської дороги — Переправа тимчасово скасовується.

Натомість працюватиме безкоштовний автобусний маршрут №27 сполученням вулиця Архітекторська — проспект Свободи.

  • Від Архітекторської автобуси відправлятимуться щогодини до 18:00.
  • Від проспекту Свободи — з 07:00 до 18:30.

Що з тролейбусами

  • Тролейбус №7 тимчасово курсуватиме за маршрутом площа Незалежності — вулиця Новосельського.
  • Тролейбус №12 працюватиме за схемою: площа Незалежності — вулиця Святослава Ріхтера (ПриватБанк).

Знищені електростанції на Одещині

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії. За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції, а це більше половини їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Також Новини.LIVE повідомляли, що одесити платитимуть за електроенергію у травні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Крім цього Новини.LIVE писали, що у травні вартість проїзду в Одесі поки залишилася без змін у місті діятимуть такі тарифи:

  • трамвай / тролейбус — 15 грн
  • міські маршрутки — переважно 20 грн
  • соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні або пільгові для окремих категорій.

Вартість паркування в Одесі теж не зміниться. Година стоянки в місті коштує 30 грн. 

 

транспорт Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації