Частина Одеси залишиться без світла: рух трамваїв і тролейбусів
Сьогодні, у вівторок, 28 квітня, в Одесі та передмісті частково відключать електроенергію через планові ремонти мереж. Роботи триватимуть до 20:00. У зв'язку з цим також змінять рух частини трамваїв і тролейбусів, а замість окремих маршрутів пустять безкоштовні автобуси.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі та Одеську міську раду.
Де відключать світло в Одесі
За даними ДТЕК, енергетики проводитимуть ремонт обладнання для підготовки мереж до літніх навантажень. Для безпеки робіт частково знеструмлять будинки у Київському та Приморському районах Одеси, а також у передмісті. У мікрорайонах Черемушки та Альтаїр також можливі короткочасні перерви в електропостачанні тривалістю до однієї години.
У компанії попередили, що у разі повітряної тривоги час робіт можуть подовжити. Крім цього, в місті та деяких районних центрах сьогодні діють екстрені відключення.
Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Зміна роботи електротранспорту в Одесі
Через ремонт міських мереж електропостачання тимчасово змінять роботу електротранспорту. Частина маршрутів курсуватиме за скороченими схемами, а окремі трамваї взагалі не працюватимуть. Для пасажирів запустять безкоштовні соціальні автобуси.
Як працює трамвай №17 і №18
- Трамвайний маршрут №17 курсуватиме лише на ділянці Куликове поле — 6 станція Великого Фонтану.
- Трамвай №18 за маршрутом Куликове поле — Меморіал 411 батареї тимчасово не працюватиме.
Його замінить безкоштовний автобусний маршрут №18к сполученням 5 станція Великого Фонтану — 14 станція Великого Фонтану. На лінії працюватимуть два автобуси.
Перший рейс від 5-ї станції вирушив о 06:30, останній — о 19:00.
Від 14-ї станції перший автобус поїхав о 07:00, останній — о 19:30.
Як зміниться трамвай №7
Трамвай №7 працюватиме на ділянці вулиця 28 Бригади — житловий масив Шкільний.
Для компенсації перевезень запустять соціальний автобусний маршрут №26 сполученням вулиця Архітекторська — площа Трибуни Героїв. На маршруті працюватимуть три автобуси.
- Від Архітекторської автобуси курсуватимуть із 06:30 до 18:50.
- Від площі Трибуни Героїв — із 07:00 до 19:30.
Трамвай №27 не курсуватиме
Трамвай №27 за маршрутом 11 станція Люстдорфської дороги — Переправа тимчасово скасовується.
Натомість працюватиме безкоштовний автобусний маршрут №27 сполученням вулиця Архітекторська — проспект Свободи.
- Від Архітекторської автобуси відправлятимуться щогодини до 18:00.
- Від проспекту Свободи — з 07:00 до 18:30.
Що з тролейбусами
- Тролейбус №7 тимчасово курсуватиме за маршрутом площа Незалежності — вулиця Новосельського.
- Тролейбус №12 працюватиме за схемою: площа Незалежності — вулиця Святослава Ріхтера (ПриватБанк).
Знищені електростанції на Одещині
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії. За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції, а це більше половини їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.
Також Новини.LIVE повідомляли, що одесити платитимуть за електроенергію у травні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.
Крім цього Новини.LIVE писали, що у травні вартість проїзду в Одесі поки залишилася без змін у місті діятимуть такі тарифи:
- трамвай / тролейбус — 15 грн
- міські маршрутки — переважно 20 грн
- соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні або пільгові для окремих категорій.
Вартість паркування в Одесі теж не зміниться. Година стоянки в місті коштує 30 грн.