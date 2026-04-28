Частина Одеси залишиться без світла: рух трамваїв і тролейбусів

Енергетики проводять ремонт обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у вівторок, 28 квітня, в Одесі та передмісті частково відключать електроенергію через планові ремонти мереж. Роботи триватимуть до 20:00. У зв'язку з цим також змінять рух частини трамваїв і тролейбусів, а замість окремих маршрутів пустять безкоштовні автобуси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі та Одеську міську раду.

Повідомлення про ремонтні роботи. Фото: скриншот з ДТЕК

Де відключать світло в Одесі

За даними ДТЕК, енергетики проводитимуть ремонт обладнання для підготовки мереж до літніх навантажень. Для безпеки робіт частково знеструмлять будинки у Київському та Приморському районах Одеси, а також у передмісті. У мікрорайонах Черемушки та Альтаїр також можливі короткочасні перерви в електропостачанні тривалістю до однієї години.

У компанії попередили, що у разі повітряної тривоги час робіт можуть подовжити. Крім цього, в місті та деяких районних центрах сьогодні діють екстрені відключення.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

Читайте також:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Зміна роботи електротранспорту в Одесі

Через ремонт міських мереж електропостачання тимчасово змінять роботу електротранспорту. Частина маршрутів курсуватиме за скороченими схемами, а окремі трамваї взагалі не працюватимуть. Для пасажирів запустять безкоштовні соціальні автобуси.

Як працює трамвай №17 і №18

Трамвайний маршрут №17 курсуватиме лише на ділянці Куликове поле — 6 станція Великого Фонтану.

Трамвай №18 за маршрутом Куликове поле — Меморіал 411 батареї тимчасово не працюватиме.

Його замінить безкоштовний автобусний маршрут №18к сполученням 5 станція Великого Фонтану — 14 станція Великого Фонтану. На лінії працюватимуть два автобуси.

Перший рейс від 5-ї станції вирушив о 06:30, останній — о 19:00.

Від 14-ї станції перший автобус поїхав о 07:00, останній — о 19:30.

Як зміниться трамвай №7

Трамвай №7 працюватиме на ділянці вулиця 28 Бригади — житловий масив Шкільний.

Для компенсації перевезень запустять соціальний автобусний маршрут №26 сполученням вулиця Архітекторська — площа Трибуни Героїв. На маршруті працюватимуть три автобуси.

Від Архітекторської автобуси курсуватимуть із 06:30 до 18:50.

Від площі Трибуни Героїв — із 07:00 до 19:30.

Трамвай №27 не курсуватиме

Трамвай №27 за маршрутом 11 станція Люстдорфської дороги — Переправа тимчасово скасовується.

Натомість працюватиме безкоштовний автобусний маршрут №27 сполученням вулиця Архітекторська — проспект Свободи.

Від Архітекторської автобуси відправлятимуться щогодини до 18:00.

Від проспекту Свободи — з 07:00 до 18:30.

Що з тролейбусами

Тролейбус №7 тимчасово курсуватиме за маршрутом площа Незалежності — вулиця Новосельського.

Тролейбус №12 працюватиме за схемою: площа Незалежності — вулиця Святослава Ріхтера (ПриватБанк).

Знищені електростанції на Одещині

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії. За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції, а це більше половини їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Також Новини.LIVE повідомляли, що одесити платитимуть за електроенергію у травні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Крім цього Новини.LIVE писали, що у травні вартість проїзду в Одесі поки залишилася без змін у місті діятимуть такі тарифи:

трамвай / тролейбус — 15 грн

міські маршрутки — переважно 20 грн

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні або пільгові для окремих категорій.

Вартість паркування в Одесі теж не зміниться. Година стоянки в місті коштує 30 грн.