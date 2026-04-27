Світло в Одесі: ситуація з відлюченнями та графіками завтра

Будинок Русова вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі Одеського регіону залишається напруженою через обстріли та негоду. У вівторк, 28 квітня, в Одесі та області діятимуть погодинні графіки відключень. Через пошкодження генеруючих потужностей в Україні дефіцит електроенергії зберігається, тому мешканців закликають економно споживати світло.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан енергомереж

Енергетики продовжують укріплювати захист критичної інфраструктури. Наразі основні роботи спрямовані на модернізацію розподільчих вузлів, які зазнали найбільших навантажень останніми днями. У деяких громадах області можливі короткі відхилення від графіків через планові стабілізаційні роботи. Це потрібно, щоб підготувати мережу до підвищеного навантаження влітку.

Ситуація в області

Попри часткове відновлення високовольтних ліній, система ще не працює на повну. Фахівці проводять термінові ремонти ключових підстанцій. Через обмеження диспетчери змушені жорстко контролювати споживання: у разі різкого зростання навантаження можливі аварійні відключення без попередження.

Відключення в Одесі

У місті триває розмежування ліній між житловими будинками та критичною інфраструктурою, щоб рівномірніше розподіляти електроенергію. Найбільше навантаження фіксують вранці та ввечері. У ці години зростає ризик локальних аварій у будинкових мережах.

Читайте також:

Поради мешканцям

Щоб уникнути пошкодження техніки:

вимикайте потужні прилади під час відключень;

після появи світла зачекайте 10–15 хвилин перед увімкненням;

підключайте техніку поступово, з інтервалами;

не використовуйте одночасно кілька енергоємних пристроїв;

по можливості переносіть прання та інші процеси на ніч.

Фахівці також радять встановити реле напруги для захисту від перепадів.

Що далі

Ремонтні бригади працюють безперервно та використовують резервне обладнання. Тривалість відключень залежить від обсягів імпорту електроенергії та погодних умов, які впливають на генерацію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що одесити платитимуть за електроенергію у травні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Також, Новини.LIVE писали, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.