Відключення світла в Одесі: ситуація з графіками на завтра

Нічний вид на Одесу.

Ситуація в енергосистемі Одеського регіону залишається динамічною, але контрольованою. На завтра, 25 квітня, в Одесі та області продовжують діяти графіки погодинних обмежень. Енергетики ДТЕК зазначають, що через значні пошкодження генеруючих потужностей по всій країні, дефіцит електроенергії залишається відчутним, що вимагає суворої економії з боку споживачів.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Технічний стан енерговузлів

Наразі фахівці проводять активні роботи з укріплення захисних споруд на критичних об’єктах інфраструктури. Основна увага зосереджена на модернізації розподільчих пристроїв, які зазнали найбільших навантажень протягом останнього тижня. Це необхідно для того, щоб підготувати мережу до пікових навантажень літнього періоду.

Графіки в області

Ситуація з електромережами в регіоні залишається непростою. Попри те, що енергетикам вдалося відновити частину високовольтних ліній, вони все ще не можуть працювати на повну потужність. Зараз фахівці вимушені проводити термінові ремонти на найважливіших підстанціях, щоб зміцнити систему та уникнути проблем у майбутньому. Через такі обмеження диспетчери змушені суворо стежити за лімітами: якщо споживання почне стрімко зростати, світло можуть вимикати без попередження. Такі превентивні заходи необхідні, щоб захистити мережу від серйозних аварій.

Відключення в Одесі

В Одесі триває робота з розмежування ліній, що живлять житловий сектор та об’єкти критичної інфраструктури. Це дозволяє більш справедливо розподіляти наявну потужність між мешканцями. Проте головною проблемою залишаються пікові стрибки споживання зранку та ввечері. Саме в цей час навантаження на внутрішньобудинкові мережі зростає втричі, що часто стає причиною локальних аварій на щитових та кабельних лініях.

Читайте також:

Поради споживачам

Щоб вберегти техніку та підтримати енергосистему, дотримуйтесь простих правил. Коли світло зникає, одразу вимикайте з розеток усі енергоємні прилади, як-от бойлер, пральну машину чи електроплиту. Після появи напруги не поспішайте вмикати все одразу, а зачекайте хоча б 15 хвилин, поки напруга в мережі стабілізується. Починайте з освітлення, а потужну техніку вмикайте по черзі з інтервалом у пів години. Намагайтеся не користуватися одночасно декількома енергоємними пристроями, наприклад, не вмикайте чайник разом із праскою чи мікрохвильовкою. За можливості перенесіть роботу пральних та посудомийних машин на нічний час, щоб зменшити навантаження на мережу в пікові години. Також фахівці радять встановити реле напруги, яке автоматично захистить вашу квартиру від можливих стрибків живлення.

Перспективи стабілізації

Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, використовуючи резервні комплектуючі, що надійшли в межах гуманітарної допомоги. Хоча фахівці роблять усе можливе для мінімізації термінів відключень, тривалість обмежень безпосередньо залежить від обсягів імпорту електроенергії та погодних умов, які впливають на роботу сонячних електростанцій регіону.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, що одесити платитимуть за електроенергію у травні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.