Отключение света в Одессе: ситуация с графиками на завтра

Ситуация в энергосистеме Одесского региона остается динамичной, но контролируемой. На завтра, 25 апреля, в Одессе и области продолжают действовать графики почасовых ограничений. Энергетики ДТЭК отмечают, что из-за значительных повреждений генерирующих мощностей по всей стране, дефицит электроэнергии остается ощутимым, что требует строгой экономии со стороны потребителей.

Техническое состояние энергоузлов

Сейчас специалисты проводят активные работы по укреплению защитных сооружений на критических объектах инфраструктуры. Основное внимание сосредоточено на модернизации распределительных устройств, которые подверглись наибольшим нагрузкам в течение последней недели. Это необходимо для того, чтобы подготовить сеть к пиковым нагрузкам летнего периода.

Графики в области

Ситуация с электросетями в регионе остается непростой. Несмотря на то, что энергетикам удалось восстановить часть высоковольтных линий, они все еще не могут работать на полную мощность. Сейчас специалисты вынуждены проводить срочные ремонты на важнейших подстанциях, чтобы укрепить систему и избежать проблем в будущем. Из-за таких ограничений диспетчеры вынуждены строго следить за лимитами: если потребление начнет стремительно расти, свет могут выключать без предупреждения. Такие превентивные меры необходимы, чтобы защитить сеть от серьезных аварий.

Отключения в Одессе

В Одессе продолжается работа по разграничению линий, питающих жилой сектор и объекты критической инфраструктуры. Это позволяет более справедливо распределять имеющуюся мощность между жителями. Однако главной проблемой остаются пиковые скачки потребления утром и вечером. Именно в это время нагрузка на внутридомовые сети возрастает втрое, что часто становится причиной локальных аварий на щитовых и кабельных линиях.

Советы потребителям

Чтобы уберечь технику и поддержать энергосистему, следуйте простым правилам. Когда свет исчезает, сразу выключайте из розеток все энергоемкие приборы, например бойлер, стиральную машину или электроплиту. После появления напряжения не спешите включать все сразу, а подождите хотя бы 15 минут, пока напряжение в сети стабилизируется. Начинайте с освещения, а мощную технику включайте по очереди с интервалом в полчаса. Старайтесь не пользоваться одновременно несколькими энергоемкими устройствами, например, не включайте чайник вместе с утюгом или микроволновкой. По возможности перенесите работу стиральных и посудомоечных машин на ночное время, чтобы уменьшить нагрузку на сеть в пиковые часы. Также специалисты советуют установить реле напряжения, которое автоматически защитит вашу квартиру от возможных скачков питания.

Перспективы стабилизации

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, используя резервные комплектующие, поступившие в рамках гуманитарной помощи. Хотя специалисты делают все возможное для минимизации сроков отключений, продолжительность ограничений напрямую зависит от объемов импорта электроэнергии и погодных условий, которые влияют на работу солнечных электростанций региона.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, что одесситы будут платить за электроэнергию в мае по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.