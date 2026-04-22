Графіки відключень в Одесі: час подачі світла на завтра

Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація з розподілом електроенергії в Одеському регіоні залишається нестабільною через значний дефіцит потужності. Енергетики продовжують працювати над усуненням наслідків пошкоджень, проте навантаження на систему змушує впроваджувати обмеження. На 23 квітня в Одесі та області заплановано застосування стабілізаційних графіків, які можуть коригуватися залежно від оперативного стану мережі.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан енергетичної інфраструктури в області

В Одеській області зберігається режим жорсткої економії. Ремонтним бригадам вдалося стабілізувати роботу частини енерговузлів, проте пропускна здатність ліній залишається обмеженою. Через це в більшості населених пунктів регіону діють погодинні вимкнення. Диспетчерський центр зазначає, що за умови різкого зростання споживання або виникнення технічних несправностей можливе введення екстрених заходів обмеження, що призведе до відхилень від оприлюднених графіків.

Головною проблемою залишається зношеність обладнання, яке працює на межі можливостей. Будь-яке додаткове навантаження на магістральні мережі створює ризик масштабних аварій, тому енергетики тримають ситуацію під постійним контролем.

Специфіка відключень в Одесі

У самому обласному центрі навантаження на енергосистему є критично високим. Це зумовлено великою кількістю споживачів та необхідністю безперебійного живлення об’єктів критичної інфраструктури, таких як медичні заклади та системи водопостачання. Через особливості розподілу напруги деякі райони міста можуть перебувати без світла довше, ніж передбачено плановими графіками.

Наразі в Одесі спостерігаються значні коливання напруги в моменти масового підключення споживачів до мережі. Це призводить до локальних аварій на підстанціях, що обслуговують житлові будинки.

Поради енергетиків

Фахівці закликають мешканців Одещини відповідально ставитися до використання електроенергії. Основна рекомендація стосується періоду безпосередньо після відновлення живлення. Одночасне ввімкнення потужних пристроїв, зокрема бойлерів, пральних машин та електроплит, створює стрибок напруги, який може вивести з ладу автоматику. Поступове використання техніки допоможе уникнути нових поломок та стабілізувати роботу всієї системи.

Перспективи відновлення

Ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах тривають у цілодобовому режимі. Енергетики використовують резервне обладнання та технічну допомогу від міжнародних організацій для нарощування потужності мережі. Повна стабілізація енергосистеми Одещини залежить від успішності відновлювальних робіт на магістральних об’єктах та відсутності нових зовнішніх чинників, що можуть погіршити стан мережі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині російські удари пошкодили не лише об’єкти генерації, а й магістральні мережі високої напруги — 750, 330 та 220 кіловольт. Саме вони передають електроенергію від електростанцій до регіональних мереж. Найбільших втрат зазнали підстанції оператора Укренерго. За попередніми даними, в області фактично не залишилося жодної повністю справної підстанції цієї компанії.

Також, Новини.LIVE писали, що одесити платитимуть за електроенергію у квітні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.