Графики отключений в Одессе: время подачи света на завтра

Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация с распределением электроэнергии в Одесском регионе остается нестабильной из-за значительного дефицита мощности. Энергетики продолжают работать над устранением последствий повреждений, однако нагрузка на систему вынуждает вводить ограничения. На 23 апреля в Одессе и области запланировано применение стабилизационных графиков, которые могут корректироваться в зависимости от оперативного состояния сети.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние энергетической инфраструктуры в области

В Одесской области сохраняется режим жесткой экономии. Ремонтным бригадам удалось стабилизировать работу части энергоузлов, однако пропускная способность линий остается ограниченной. Из-за этого в большинстве населенных пунктов региона действуют почасовые отключения. Диспетчерский центр отмечает, что при условии резкого роста потребления или возникновения технических неисправностей возможно введение экстренных мер ограничения, что приведет к отклонениям от обнародованных графиков.

Главной проблемой остается изношенность оборудования, которое работает на пределе возможностей. Любая дополнительная нагрузка на магистральные сети создает риск масштабных аварий, поэтому энергетики держат ситуацию под постоянным контролем.

Специфика отключений в Одессе

В самом областном центре нагрузка на энергосистему критически высока. Это обусловлено большим количеством потребителей и необходимостью бесперебойного питания объектов критической инфраструктуры, таких как медицинские учреждения и системы водоснабжения. Из-за особенностей распределения напряжения некоторые районы города могут находиться без света дольше, чем предусмотрено плановыми графиками.

Читайте также:

Сейчас в Одессе наблюдаются значительные колебания напряжения в моменты массового подключения потребителей к сети. Это приводит к локальным авариям на подстанциях, обслуживающих жилые дома.

Советы энергетиков

Специалисты призывают жителей Одесской области ответственно относиться к использованию электроэнергии. Основная рекомендация касается периода непосредственно после восстановления питания. Одновременное включение мощных устройств, в частности бойлеров, стиральных машин и электроплит, создает скачок напряжения, который может вывести из строя автоматику. Постепенное использование техники поможет избежать новых поломок и стабилизировать работу всей системы.

Перспективы восстановления

Ремонтные работы на поврежденных объектах продолжаются в круглосуточном режиме. Энергетики используют резервное оборудование и техническую помощь от международных организаций для наращивания мощности сети. Полная стабилизация энергосистемы Одесской области зависит от успешности восстановительных работ на магистральных объектах и отсутствия новых внешних факторов, которые могут ухудшить состояние сети.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области российские удары повредили не только объекты генерации, но и магистральные сети высокого напряжения — 750, 330 и 220 киловольт. Именно они передают электроэнергию от электростанций к региональным сетям. Наибольшие потери понесли подстанции оператора Укрэнерго. По предварительным данным, в области фактически не осталось ни одной полностью исправной подстанции этой компании.

Также, Новини.LIVE писали, что одесситы будут платить за электроэнергию в апреле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.