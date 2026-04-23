Графіки світла в Одесі на завтра: стан енергосистеми

Ситуація з електропостачанням в Одеському регіоні залишається напруженою через дефіцит генерації в загальнонаціональній мережі. На 24 квітня в Одесі та області продовжують діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень. Енергетики наголошують, що ліміти споживання залишаються, тому мешканцям слід бути готовими до дотримання часових інтервалів.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан інфраструктури області

Стан мереж в області фахівці оцінюють як складний. Хоча частину високовольтних ліній вдалося повернути в роботу, їхня пропускна здатність наразі обмежена. Ситуацію ускладнює необхідність проведення термінових ремонтів на ключових підстанціях для стабілізації системи в довгостроковій перспективі. Диспетчерські служби попереджають, що у разі перевищення виділених лімітів можливі превентивні відключення без попередження для запобігання масштабним аваріям.

Специфіка енергозабезпечення міста

В Одесі пріоритетним залишається забезпечення роботи водоканалів та медичних закладів. Через технічні особливості розподілу напруги ситуація в різних районах міста може відрізнятися. Найбільшою проблемою зараз є локальні перевантаження під час масового підключення споживачів. Саме в ці моменти найчастіше трапляються пошкодження на трансформаторних пунктах, що призводить до затримок у відновленні живлення.

Рекомендації для збереження техніки

Енергетики закликають одеситів дотримуватися правил безпечного ввімкнення приладів. Фахівці радять не запускати потужну техніку одразу після появи світла, а зачекати принаймні п'ятнадцять хвилин. Також рекомендується за можливості переносити роботу енергоємних пристроїв на нічний час та вимикати їх з розеток під час відсутності напруги, щоб уникнути поломок через можливі стрибки в мережі.

Прогноз відновлювальних робіт

Зусилля технічних служб зараз зосереджені на заміні критично зношених вузлів за допомогою обладнання від закордонних партнерів. Хоча темпи відновлення дещо прискорилися, повна стабілізація енергосистеми Одещини залежить від загального балансу потужності в країні та відсутності нових пошкоджень магістральних об’єктів.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, що одесити платитимуть за електроенергію у nhfdys за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.