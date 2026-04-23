Графики света в Одессе на завтра: состояние энергосистемы

Графики света в Одессе на завтра: состояние энергосистемы

Дата публикации 23 апреля 2026 20:29
Люди идут по улице города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация с электроснабжением в Одесском регионе остается напряженной из-за дефицита генерации в общенациональной сети. На 24 апреля в Одессе и области продолжают действовать обновленные графики стабилизационных отключений. Энергетики отмечают, что лимиты потребления остаются, поэтому жителям следует быть готовыми к соблюдению временных интервалов.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние инфраструктуры области

Состояние сетей в области специалисты оценивают как сложное. Хотя часть высоковольтных линий удалось вернуть в работу, их пропускная способность пока ограничена. Ситуацию осложняет необходимость проведения срочных ремонтов на ключевых подстанциях для стабилизации системы в долгосрочной перспективе. Диспетчерские службы предупреждают, что в случае превышения выделенных лимитов возможны превентивные отключения без предупреждения для предотвращения масштабных аварий.

Специфика энергообеспечения города

В Одессе приоритетным остается обеспечение работы водоканалов и медицинских учреждений. Из-за технических особенностей распределения напряжения ситуация в разных районах города может отличаться. Самой большой проблемой сейчас являются локальные перегрузки во время массового подключения потребителей. Именно в эти моменты чаще всего случаются повреждения на трансформаторных пунктах, что приводит к задержкам в восстановлении питания.

Рекомендации для сохранения техники

Энергетики призывают одесситов соблюдать правила безопасного включения приборов. Специалисты советуют не запускать мощную технику сразу после появления света, а подождать по крайней мере пятнадцать минут. Также рекомендуется по возможности переносить работу энергоемких устройств на ночное время и выключать их из розеток во время отсутствия напряжения, чтобы избежать поломок из-за возможных скачков в сети.

Читайте также:

Прогноз восстановительных работ

Усилия технических служб сейчас сосредоточены на замене критически изношенных узлов с помощью оборудования от зарубежных партнеров. Хотя темпы восстановления несколько ускорились, полная стабилизация энергосистемы Одесской области зависит от общего баланса мощности в стране и отсутствия новых повреждений магистральных объектов.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, что одесситы будут платить за электроэнергию в nhfdys по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
