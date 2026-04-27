Свет в Одессе: ситуация с отключениями и графиками завтра

Дом Русова ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме Одесского региона остается напряженной из-за обстрелов и непогоды. Во вторник, 28 апреля, в Одессе и области будут действовать почасовые графики отключений. Из-за повреждения генерирующих мощностей в Украине дефицит электроэнергии сохраняется, поэтому жителей призывают экономно потреблять свет.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние энергосетей

Энергетики продолжают укреплять защиту критической инфраструктуры. Сейчас основные работы направлены на модернизацию распределительных узлов, которые испытали наибольшие нагрузки в последние дни. В некоторых громадах области возможны короткие отклонения от графиков из-за плановых стабилизационных работ. Это нужно, чтобы подготовить сеть к повышенной нагрузке летом.

Ситуация в области

Несмотря на частичное восстановление высоковольтных линий, система еще не работает на полную. Специалисты проводят срочные ремонты ключевых подстанций. Из-за ограничений диспетчеры вынуждены жестко контролировать потребление: в случае резкого роста нагрузки возможны аварийные отключения без предупреждения.

Отключения в Одессе

В городе продолжается разграничение линий между жилыми домами и критической инфраструктурой, чтобы равномерно распределять электроэнергию. Наибольшую нагрузку фиксируют утром и вечером. В эти часы возрастает риск локальных аварий в домовых сетях.

Советы жителям

Чтобы избежать повреждения техники:

выключайте мощные приборы во время отключений;

после появления света подождите 10-15 минут перед включением;

подключайте технику постепенно, с интервалами;

не используйте одновременно несколько энергоемких устройств;

по возможности перенесите стирку и другие процессы на ночь.

Специалисты также советуют установить реле напряжения для защиты от перепадов.

Что дальше

Ремонтные бригады работают непрерывно и используют резервное оборудование. Продолжительность отключений зависит от объемов импорта электроэнергии и погодных условий, которые влияют на генерацию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что одесситы будут платить за электроэнергию в мае по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Также, Новини.LIVE писали, что в Одесской области разрушено почти половину крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.