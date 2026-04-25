Головна Одеса Світло в Одесі: як вимикатимуть електроенергію завтра

Світло в Одесі: як вимикатимуть електроенергію завтра

Дата публікації: 25 квітня 2026 20:35
Світло в Одесі: як вимикатимуть електроенергію завтра
Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 26 квітня, в Одесі та області погодинні графіки відключення електроенергії не планують запроваджувати. Енергосистема працює у стабільному режимі, тому планових обмежень для побутових споживачів наразі немає. Разом із тим, в окремих районах можливі аварійні вимкнення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять або запровадять екстрені відключення. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію на сайті оператора ДТЕК.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Знищені електростанції на Одещині

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії. 

Читайте також:

Фахівці пояснюють, що енергомережі регіону досі відновлюються після масованих атак минулої зими. Тоді було повністю або частково пошкоджено понад половину великих підстанцій ДТЕК Одеські електромережі, а саме 34 великі підстанції. Тому частина обладнання зараз працює на межі можливостей.

Тариф на електроенергію у травні

Одесити платитимуть за електроенергію у травні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що побутові споживачі в Одесі у травні сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Окремо оплачується послуга доставки, яку забезпечує компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр.

Також Новини.LIVE писали, що година стоянки в Одесі коштує 30 грн. Усі офіційні паркомісця мають відповідні знаки, а оплата здійснюється безготівково — через QR-коди або онлайн-сервіси КП "Одестранспарксервіс". Для тих, хто користується паркуванням регулярно, доступні абонементи: місячний — 2 500 грн та річний — 22 800 грн.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
