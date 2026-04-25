Свет в Одессе: как будут выключать электроэнергию завтра

Дом в Одессе со светом.

В воскресенье, 26 апреля, в Одессе и области почасовые графики отключения электроэнергии не планируют вводить. Энергосистема работает в стабильном режиме, поэтому плановых ограничений для бытовых потребителей пока нет. Вместе с тем, в отдельных районах возможны аварийные отключения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят или введут экстренные отключения. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию на сайте оператора ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

Специалисты объясняют, что энергосети региона до сих пор восстанавливаются после массированных атак прошлой зимой. Тогда было полностью или частично повреждено более половины крупных подстанций ДТЭК Одесские электросети, а именно 34 крупные подстанции. Поэтому часть оборудования сейчас работает на пределе возможностей.

Тариф на электроэнергию в мае

Одесситы будут платить за электроэнергию в мае по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что бытовые потребители в Одессе в мае будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Отдельно оплачивается услуга доставки, которую обеспечивает компания "Одессагаз". Ее стоимость составляет 1,308 грн за кубометр.

Также Новини.LIVE писали, что час стоянки в Одессе стоит 30 грн. Все официальные паркоместа имеют соответствующие знаки, а оплата осуществляется безналично — через QR-коды или онлайн-сервисы КП "Одестранспарксервис". Для тех, кто пользуется парковкой регулярно, доступны абонементы: месячный — 2 500 грн и годовой — 22 800 грн.