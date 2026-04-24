Вартість паркування в Одесі: тарифи та штрафи у травні

Машини на парковці.

У травні 2026 року вартість паркування в Одесі залишилася на попередньому рівні. Місто не переглядало тарифи, пільги чи правила оплати. Водночас інспектори стали ретельніше стежити за дотриманням умов. Водіям радять уважніше ставитися до оплати, щоб уникнути штрафів.

Журналісти Новини.LIVE розповідають про те, скільки коштує місце на парковці та які штрафи можна отримати водіям.

Скільки коштує паркування

Година стоянки в Одесі коштує 30 грн. Цей тариф діє з 2025 року і наразі не змінювався. Платити потрібно лише у будні дні з 09:00 до 18:00. Усі офіційні паркомісця мають відповідні знаки, а оплата здійснюється безготівково — через QR-коди або онлайн-сервіси КП "Одестранспарксервіс". Для тих, хто користується паркуванням регулярно, доступні абонементи:

місячний — 2 500 грн;

річний — 22 800 грн.

Такі варіанти допомагають зменшити витрати при постійному користуванні.

Хто може паркуватися безкоштовно

Пільги передбачені для окремих категорій водіїв. Безкоштовне паркування доступне людям з інвалідністю та тим, хто їх перевозить, учасникам бойових дій, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, а також працівникам дипломатичних установ на службовому транспорті.

Які штрафи загрожують

За порушення правил паркування передбачені різні штрафи:

340 грн — за базові порушення;

340–510 грн — за стоянку авто з ДВЗ на місцях для електрокарів;

680 грн — якщо автомобіль перешкоджає руху;

255–510 грн — за зупинку під заборонними знаками;

1 020–1 700 грн — за паркування на місцях для людей з інвалідністю;

600 грн — за несплату стоянки понад 10 хвилин (20-кратний тариф).

У разі серйозних порушень авто можуть евакуювати — це обійдеться приблизно у 2 000 грн. Якщо сплатити штраф протягом 10 днів, діє знижка 50%. У разі прострочення понад місяць сума може зрости вдвічі, а також можливі додаткові санкції.

