Стоимость парковки в Одессе: тарифы и штрафы в мае

Машины на парковке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В мае 2026 года стоимость парковки в Одессе осталась на прежнем уровне. Город не пересматривал тарифы, льготы или правила оплаты. В то же время инспекторы стали тщательнее следить за соблюдением условий. Водителям советуют внимательнее относиться к оплате, чтобы избежать штрафов.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают о том, сколько стоит место на парковке и какие штрафы можно получить водителям.

Сколько стоит парковка

Час стоянки в Одессе стоит 30 грн. Этот тариф действует с 2025 года и пока не менялся. Платить нужно только в будние дни с 09:00 до 18:00. Все официальные паркоместа имеют соответствующие знаки, а оплата осуществляется безналично — через QR-коды или онлайн-сервисы КП "Одестранспарксервис". Для тех, кто пользуется парковкой регулярно, доступны абонементы:

месячный — 2 500 грн;

годовой — 22 800 грн.

Такие варианты помогают уменьшить расходы при постоянном пользовании.

Кто может парковаться бесплатно

Льготы предусмотрены для отдельных категорий водителей. Бесплатная парковка доступна людям с инвалидностью и тем, кто их перевозит, участникам боевых действий, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, а также работникам дипломатических учреждений на служебном транспорте.

Читайте также:

Какие штрафы грозят

За нарушение правил парковки предусмотрены различные штрафы:

340 грн — за базовые нарушения;

340-510 грн — за стоянку авто с ДВС на местах для электрокаров;

680 грн — если автомобиль препятствует движению;

255-510 грн — за остановку под запрещающими знаками;

1 020-1 700 грн — за парковку на местах для людей с инвалидностью;

600 грн — за неуплату стоянки более 10 минут (20-кратный тариф).

В случае серьезных нарушений авто могут эвакуировать — это обойдется примерно в 2 000 грн. Если оплатить штраф в течение 10 дней, действует скидка 50%. В случае просрочки более месяца сумма может вырасти вдвое, а также возможны дополнительные санкции.

