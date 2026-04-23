Тарифи на опалення в Одесі: вартість для містян у травні

Вартість послуг теплопостачання для мешканців Одеси у травні 2026 року залишиться на колишньому рівні. Наразі в Україні продовжує діяти державний мораторій на підвищення цін на комунальні послуги для населення, що запроваджений на період воєнного стану. Це дозволяє зафіксувати вартість опалення та уникнути додаткового фінансового навантаження на домогосподарства.

Вартість тепла для житлового сектору

На сьогодні для одеситів встановлено тариф у розмірі близько 1813 гривень за одну гігакалорію. У тих багатоквартирних будинках, де функціонують прилади обліку, нарахування здійснюються відповідно до реальних обсягів спожитої енергії.

Якщо ж у будинку відсутній загальнобудинковий лічильник, розрахунок ведеться виходячи з площі помешкання. Середній показник у такому разі становить приблизно 30,7 гривні за квадратний метр опалювальної площі. Відтак загальна сума у травневих квитанціях безпосередньо залежатиме від габаритів кожної конкретної квартири.

Тарифи для підприємств та установ

Державні пільги та обмеження щодо зростання цін не розповсюджуються на комерційний сектор та державні структури, тому для них встановлені значно вищі ціни. Бюджетні установи наразі забезпечуються теплом за ціною понад 4500 гривень за гігакалорію. Релігійним організаціям послуга обходиться майже у 5000 гривень, а представники бізнесу сплачують найбільше — понад 5500 гривень за одиницю теплової енергії.

Залежність нарахувань від погоди

Кінцева сума в платіжці також корелюється з температурними показниками на вулиці. У разі суттєвого потепління в травні комунальні служби можуть знижувати інтенсивність подачі теплоносія або проводити періодичні зупинки системи. Це дозволяє мешканцям економити, оскільки обсяги фактичного споживання зменшуються. Проте, якщо весняна погода залишатиметься прохолодною, система працюватиме у звичному режимі, що збереже обсяги нарахувань на стандартному рівні.

Як повідомляли Новини.LIVE, побутові споживачі в Одесі у травні сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Окремо оплачується послуга доставки, яку забезпечує компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр. Такий тариф зберігається в межах державного регулювання під час воєнного стану. Завдяки цьому ціна для населення залишається стабільною незалежно від коливань на енергетичному ринку.

Також Новини.LIVE писали, що у наступному місяці побутові споживачі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год. Це той самий тариф, який діє зараз і залишається без змін за рішенням уряду. Ті, хто має двозонні лічильники, можуть платити менше в нічний час. З 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт⋅год. Удень тариф залишається стандартним — 4,32 грн. Найбільшу вигоду мають ті, хто користується енергоємною технікою вночі.