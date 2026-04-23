Тарифы на отопление в Одессе: стоимость для горожан в мае

Стоимость услуг теплоснабжения для жителей Одессы в мае 2026 года останется на прежнем уровне. Сейчас в Украине продолжает действовать государственный мораторий на повышение цен на коммунальные услуги для населения, введенный на период военного положения. Это позволяет зафиксировать стоимость отопления и избежать дополнительной финансовой нагрузки на домохозяйства.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько придется платить одесситам за отопление в мае.

Стоимость тепла для жилого сектора

На сегодня для одесситов установлен тариф в размере около 1813 гривен за одну гигакалорию. В тех многоквартирных домах, где функционируют приборы учета, начисления осуществляются в соответствии с реальными объемами потребленной энергии.

Если же в доме отсутствует общедомовой счетчик, расчет ведется исходя из площади помещения. Средний показатель в таком случае составляет примерно 30,7 гривни за квадратный метр отапливаемой площади. Поэтому общая сумма в майских квитанциях напрямую будет зависеть от габаритов каждой конкретной квартиры.

Тарифы для предприятий и учреждений

Государственные льготы и ограничения по росту цен не распространяются на коммерческий сектор и государственные структуры, поэтому для них установлены значительно более высокие цены. Бюджетные учреждения сейчас обеспечиваются теплом по цене более 4500 гривен за гигакалорию. Религиозным организациям услуга обходится почти в 5000 гривен, а представители бизнеса платят больше всего — более 5500 гривен за единицу тепловой энергии.

Зависимость начислений от погоды

Конечная сумма в платежке также коррелируется с температурными показателями на улице. В случае существенного потепления в мае коммунальные службы могут снижать интенсивность подачи теплоносителя или проводить периодические остановки системы. Это позволяет жителям экономить, поскольку объемы фактического потребления уменьшаются. Однако, если весенняя погода будет оставаться прохладной, система будет работать в обычном режиме, что сохранит объемы начислений на стандартном уровне.

Как сообщали Новини.LIVE, бытовые потребители в Одессе в мае будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Отдельно оплачивается услуга доставки, которую обеспечивает компания "Одессагаз". Ее стоимость составляет 1,308 грн за кубометр. Такой тариф сохраняется в пределах государственного регулирования во время военного положения. Благодаря этому цена для населения остается стабильной независимо от колебаний на энергетическом рынке.

Также Новини.LIVE писали, что в следующем месяце бытовые потребители будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч. Это тот же тариф, который действует сейчас и остается без изменений по решению правительства. Те, кто имеет двухзонные счетчики, могут платить меньше в ночное время. С 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт⋅ч. Днем тариф остается стандартным — 4,32 грн. Наибольшую выгоду имеют те, кто пользуется энергоемкой техникой ночью.