Головна Одеса Графіки світла в Одесі: чи будуть відключення завтра

Графіки світла в Одесі: чи будуть відключення завтра

Дата публікації: 26 квітня 2026 20:35
Графіки світла в Одесі: чи будуть відключення завтра
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 27 квітня, графіки стабілізаційних відключень світла в Одесі не застосовуватимуться. В енергосистемі країни наразі достатньо генерації, тому планових обмежень для населення немає. Водночас в Одесі та районних центрах області можливі екстрені відключення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять або запровадять екстрені відключення. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію на сайті оператора ДТЕК.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Знищені електростанції на Одещині

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції, а це більше половини їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Тариф на електроенергію у травні

Одесити платитимуть за електроенергію у травні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні для одеситів більшість тарифів на комунальні послуги залишаться без змін.

Також Новини.LIVE писали, що у травні для одеситів вартість вивозу сміття поки залишається без змін. Водночас у платіжках мешканців різних районів суми можуть бути різними, адже все залежить від компанії, яка обслуговує будинок, та типу житла.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
