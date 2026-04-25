Головна Одеса Ціни на вивіз сміття в Одесі: скільки потрібно платити у травні

Ціни на вивіз сміття в Одесі: скільки потрібно платити у травні

Дата публікації: 25 квітня 2026 17:36
Ціни на вивіз сміття в Одесі: скільки потрібно платити у травні
Сміттєві баки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У травні для одеситів вартість вивозу сміття поки залишається без змін. Водночас у платіжках мешканців різних районів суми можуть бути різними, адже все залежить від компанії, яка обслуговує будинок, та типу житла.

Про це інформують Новини.LIVE.

Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

Одеса поділена між кількома компаніями, які обслуговують різні райони міста. Саме тому суми у платіжках можуть відрізнятися навіть у сусідніх будинках.

Скільки платять одесити у багатоповерхівках

  • Еко-Ренесанс — 35,49 грн з людини на місяць
  • Кліар-Сіті — 33,99 грн
  • ТВ-Серрус — 34,80 грн
  • Одескомунтранс — 34,13 грн

Тарифи для приватного сектору

  • Еко-Ренесанс — 61,26 грн з людини
  • Кліар-Сіті — 58,68 грн
  • ТВ-Серрус — 60,07 грн
  • Одескомунтранс — 58,89 грн

Зазначимо, що станом на кінець квітня офіційного рішення про нове підвищення тарифів в Одесі немає. 

Ціни на комунальні послуги в Одесі у травні

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні для одеситів більшість тарифів на комунальні послуги залишаться без змін. За електроенергію та газ мешканці платитимуть за чинними ставками, а опалення традиційно не нараховується після завершення сезону. 

Додамо, що в Україні діє воєнний мораторій на підвищення цін на газ, гарячу воду та опалення для населення, тому саме ці позиції залишаються відносно стабільними. Втім, повна заморозка тарифів не означає, що так буде довго. Експерти вже кажуть про можливий перегляд вартості електроенергії та газу після стабілізації енергосистеми й завершення воєнного стану.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
