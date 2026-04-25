Ціни на вивіз сміття в Одесі: скільки потрібно платити у травні

Сміттєві баки.

У травні для одеситів вартість вивозу сміття поки залишається без змін. Водночас у платіжках мешканців різних районів суми можуть бути різними, адже все залежить від компанії, яка обслуговує будинок, та типу житла.

Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

Одеса поділена між кількома компаніями, які обслуговують різні райони міста. Саме тому суми у платіжках можуть відрізнятися навіть у сусідніх будинках.

Скільки платять одесити у багатоповерхівках

Еко-Ренесанс — 35,49 грн з людини на місяць

Кліар-Сіті — 33,99 грн

ТВ-Серрус — 34,80 грн

Одескомунтранс — 34,13 грн

Тарифи для приватного сектору

Еко-Ренесанс — 61,26 грн з людини

Кліар-Сіті — 58,68 грн

ТВ-Серрус — 60,07 грн

Одескомунтранс — 58,89 грн

Зазначимо, що станом на кінець квітня офіційного рішення про нове підвищення тарифів в Одесі немає.

Ціни на комунальні послуги в Одесі у травні

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні для одеситів більшість тарифів на комунальні послуги залишаться без змін. За електроенергію та газ мешканці платитимуть за чинними ставками, а опалення традиційно не нараховується після завершення сезону.

Тариф на електроенергію для населення у травні залишиться на рівні: 4,32 грн за кВт/год. Для власників двозонних лічильників у нічний час — 2,16 грн за кВт/год.

Для побутових споживачів ціна газу теж не зміниться: 7,96 грн за кубометр (для більшості клієнтів Нафтогаз України). Окремо сплачується доставка газу, тариф залежить від оператора мереж.

У травні централізоване опалення в Одесі вже вимкнене після завершення опалювального сезону. Тому нові нарахування за тепло для більшості мешканців не здійснюються, окрім можливих перерахунків або боргів за попередні місяці.

У місті також продовжують діяти платні майданчики для паркування. Вартість 30 грн за годину.

Додамо, що в Україні діє воєнний мораторій на підвищення цін на газ, гарячу воду та опалення для населення, тому саме ці позиції залишаються відносно стабільними. Втім, повна заморозка тарифів не означає, що так буде довго. Експерти вже кажуть про можливий перегляд вартості електроенергії та газу після стабілізації енергосистеми й завершення воєнного стану.