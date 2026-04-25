Цены на вывоз мусора в Одессе: сколько нужно платить в мае
В мае для одесситов стоимость вывоза мусора пока остается без изменений. В то же время в платежках жителей разных районов суммы могут быть разными, ведь все зависит от компании, которая обслуживает дом, и типа жилья.
Сколько стоит вывоз мусора в Одессе
Одесса разделена между несколькими компаниями, которые обслуживают разные районы города. Именно поэтому суммы в платежках могут отличаться даже в соседних домах.
Сколько платят одесситы в многоэтажках
- Эко-Ренессанс — 35,49 грн с человека в месяц
- Клиар-Сити — 33,99 грн
- ТВ-Серрус — 34,80 грн
- Одескомунтранс — 34,13 грн
Тарифы для частного сектора
- Эко-Ренессанс — 61,26 грн с человека
- Клиар-Сити — 58,68 грн
- ТВ-Серрус — 60,07 грн
- Одескомунтранс — 58,89 грн
Отметим, что по состоянию на конец апреля официального решения о новом повышении тарифов в Одессе нет.
Цены на коммунальные услуги в Одессе в мае
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае для одесситов большинство тарифов на коммунальные услуги останутся без изменений. За электроэнергию и газ жители будут платить по действующим ставкам, а отопление традиционно не начисляется после завершения сезона.
- Тариф на электроэнергию для населения в мае останется на уровне: 4,32 грн за кВт/ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время — 2,16 грн за кВт/ч.
- Для бытовых потребителей цена газа тоже не изменится: 7,96 грн за кубометр (для большинства клиентов Нафтогаз Украины). Отдельно оплачивается доставка газа, тариф зависит от оператора сетей.
- В мае централизованное отопление в Одессе уже отключено после завершения отопительного сезона. Поэтому новые начисления за тепло для большинства жителей не производятся, кроме возможных перерасчетов или долгов за предыдущие месяцы.
- В городе также продолжают действовать платные площадки для парковки. Стоимость 30 грн за час.
Добавим, что в Украине действует военный мораторий на повышение цен на газ, горячую воду и отопление для населения, поэтому именно эти позиции остаются относительно стабильными. Впрочем, полная заморозка тарифов не означает, что так будет долго. Эксперты уже говорят о возможном пересмотре стоимости электроэнергии и газа после стабилизации энергосистемы и завершения военного положения.