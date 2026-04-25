Главная Одесса Цены на вывоз мусора в Одессе: сколько нужно платить в мае

Цены на вывоз мусора в Одессе: сколько нужно платить в мае

Дата публикации 25 апреля 2026 17:36
Мусорные баки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В мае для одесситов стоимость вывоза мусора пока остается без изменений. В то же время в платежках жителей разных районов суммы могут быть разными, ведь все зависит от компании, которая обслуживает дом, и типа жилья.

Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

Одесса разделена между несколькими компаниями, которые обслуживают разные районы города. Именно поэтому суммы в платежках могут отличаться даже в соседних домах.

Сколько платят одесситы в многоэтажках

  • Эко-Ренессанс — 35,49 грн с человека в месяц
  • Клиар-Сити — 33,99 грн
  • ТВ-Серрус — 34,80 грн
  • Одескомунтранс — 34,13 грн

Тарифы для частного сектора

  • Эко-Ренессанс — 61,26 грн с человека
  • Клиар-Сити — 58,68 грн
  • ТВ-Серрус — 60,07 грн
  • Одескомунтранс — 58,89 грн

Отметим, что по состоянию на конец апреля официального решения о новом повышении тарифов в Одессе нет.

Цены на коммунальные услуги в Одессе в мае

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае для одесситов большинство тарифов на коммунальные услуги останутся без изменений. За электроэнергию и газ жители будут платить по действующим ставкам, а отопление традиционно не начисляется после завершения сезона.

Добавим, что в Украине действует военный мораторий на повышение цен на газ, горячую воду и отопление для населения, поэтому именно эти позиции остаются относительно стабильными. Впрочем, полная заморозка тарифов не означает, что так будет долго. Эксперты уже говорят о возможном пересмотре стоимости электроэнергии и газа после стабилизации энергосистемы и завершения военного положения.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
