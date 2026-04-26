Графики света в Одессе: будут ли отключения завтра

Завтра, 27 апреля, графики стабилизационных отключений света в Одессе применяться не будут. В энергосистеме страны сейчас достаточно генерации, поэтому плановых ограничений для населения нет. В то же время в Одессе и районных центрах области возможны экстренные отключения.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят или введут экстренные отключения. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию на сайте оператора ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции, а это более половины их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Тариф на электроэнергию в мае

Одесситы будут платить за электроэнергию в мае по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Для бытовых потребителей цена газа тоже не изменится: 7,96 грн за кубометр (для большинства клиентов Нафтогаз Украины). Отдельно оплачивается доставка газа, тариф зависит от оператора сетей.

В мае централизованное отопление в Одессе уже отключено после завершения отопительного сезона. Поэтому новые начисления за тепло для большинства жителей не производятся, кроме возможных перерасчетов или долгов за предыдущие месяцы.

В городе также продолжают действовать платные площадки для парковки. Стоимость 30 грн за час.

Также Новини.LIVE писали, что в мае для одесситов стоимость вывоза мусора пока остается без изменений. В то же время в платежках жителей разных районов суммы могут быть разными, ведь все зависит от компании, которая обслуживает дом, и типа жилья.