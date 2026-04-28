Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Часть Одессы останется без света: работа трамваев и троллейбусов

Часть Одессы останется без света: работа трамваев и троллейбусов

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 09:16
Часть Одессы останется без света: работа трамваев и троллейбусов
Энергетики проводят ремонт оборудования. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, во вторник, 28 апреля, в Одессе и пригороде частично отключат электроэнергию из-за плановых ремонтов сетей. Работы продлятся до 20:00. В связи с этим также изменят движение части трамваев и троллейбусов, а вместо отдельных маршрутов пустят бесплатные автобусы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети и Одесский городской совет.

Сообщение о ремонтных работах. Фото: скриншот с ДТЭК

Где отключат свет в Одессе

По данным ДТЭК, энергетики будут проводить ремонт оборудования для подготовки сетей к летним нагрузкам. Для безопасности работ частично обесточат дома в Киевском и Приморском районах Одессы, а также в пригороде. В микрорайонах Черемушки и Альтаир также возможны кратковременные перерывы в электроснабжении продолжительностью до одного часа.

В компании предупредили, что в случае воздушной тревоги время работ могут продлить. Кроме этого, в городе и некоторых районных центрах сегодня действуют экстренные отключения.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Читайте также:
  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Изменение работы электротранспорта в Одессе

Из-за ремонта городских сетей электроснабжения временно изменят работу электротранспорта. Часть маршрутов будет курсировать по сокращенным схемам, а отдельные трамваи вообще не будут работать. Для пассажиров запустят бесплатные социальные автобусы.

Как работает трамвай №17 и №18

  • Трамвайный маршрут №17 будет курсировать только на участке Куликово поле — 6 станция Большого Фонтана.
  • Трамвай №18 по маршруту Куликово поле — Мемориал 411 батареи временно не будет работать.

Его заменит бесплатный автобусный маршрут №18к сообщением 5 станция Большого Фонтана — 14 станция Большого Фонтана. На линии будут работать два автобуса.

Первый рейс от 5-й станции отправился в 06:30, последний — в 19:00.
От 14-й станции первый автобус поехал в 07:00, последний — в 19:30.

Как изменится трамвай №7

Трамвай №7 будет работать на участке улица 28 Бригады — жилой массив Школьный.

Для компенсации перевозок запустят социальный автобусный маршрут №26 сообщением улица Архитекторская — площадь Трибуны Героев. На маршруте будут работать три автобуса.

  • От Архитекторской автобусы будут курсировать с 06:30 до 18:50.
  • От площади Трибуны Героев — с 07:00 до 19:30.

Трамвай №27 не будет курсировать

Трамвай №27 по маршруту 11 станция Люстдорфской дороги — Переправа временно отменяется.

Зато будет работать бесплатный автобусный маршрут №27 сообщением улица Архитекторская — проспект Свободы.

  • От Архитекторской автобусы будут отправляться каждый час до 18:00.
  • От проспекта Свободы — с 07:00 до 18:30.

Что с троллейбусами

  • Троллейбус №7 временно будет курсировать по маршруту площадь Независимости — улица Новосельского.
  • Троллейбус №12 будет работать по схеме: площадь Независимости — улица Святослава Рихтера (ПриватБанк).

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии. По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции, а это более половины их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Также Новини.LIVE сообщали, что одесситы будут платить за электроэнергию в мае по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Кроме этого Новости.LIVE писали, что в мае стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений в городе будут действовать такие тарифы:

  • трамвай / троллейбус — 15 грн
  • городские маршрутки — преимущественно 20 грн
  • социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные или льготные для отдельных категорий.

Стоимость парковки в Одессе тоже не изменится. Час стоянки в городе стоит 30 грн.

транспорт Новости Одессы ДТЭК отключения света
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации