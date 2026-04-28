Часть Одессы останется без света: работа трамваев и троллейбусов

Энергетики проводят ремонт оборудования. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, во вторник, 28 апреля, в Одессе и пригороде частично отключат электроэнергию из-за плановых ремонтов сетей. Работы продлятся до 20:00. В связи с этим также изменят движение части трамваев и троллейбусов, а вместо отдельных маршрутов пустят бесплатные автобусы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети и Одесский городской совет.

Сообщение о ремонтных работах. Фото: скриншот с ДТЭК

Где отключат свет в Одессе

По данным ДТЭК, энергетики будут проводить ремонт оборудования для подготовки сетей к летним нагрузкам. Для безопасности работ частично обесточат дома в Киевском и Приморском районах Одессы, а также в пригороде. В микрорайонах Черемушки и Альтаир также возможны кратковременные перерывы в электроснабжении продолжительностью до одного часа.

В компании предупредили, что в случае воздушной тревоги время работ могут продлить. Кроме этого, в городе и некоторых районных центрах сегодня действуют экстренные отключения.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Изменение работы электротранспорта в Одессе

Из-за ремонта городских сетей электроснабжения временно изменят работу электротранспорта. Часть маршрутов будет курсировать по сокращенным схемам, а отдельные трамваи вообще не будут работать. Для пассажиров запустят бесплатные социальные автобусы.

Как работает трамвай №17 и №18

Трамвайный маршрут №17 будет курсировать только на участке Куликово поле — 6 станция Большого Фонтана.

Трамвай №18 по маршруту Куликово поле — Мемориал 411 батареи временно не будет работать.

Его заменит бесплатный автобусный маршрут №18к сообщением 5 станция Большого Фонтана — 14 станция Большого Фонтана. На линии будут работать два автобуса.

Первый рейс от 5-й станции отправился в 06:30, последний — в 19:00.

От 14-й станции первый автобус поехал в 07:00, последний — в 19:30.

Как изменится трамвай №7

Трамвай №7 будет работать на участке улица 28 Бригады — жилой массив Школьный.

Для компенсации перевозок запустят социальный автобусный маршрут №26 сообщением улица Архитекторская — площадь Трибуны Героев. На маршруте будут работать три автобуса.

От Архитекторской автобусы будут курсировать с 06:30 до 18:50.

От площади Трибуны Героев — с 07:00 до 19:30.

Трамвай №27 не будет курсировать

Трамвай №27 по маршруту 11 станция Люстдорфской дороги — Переправа временно отменяется.

Зато будет работать бесплатный автобусный маршрут №27 сообщением улица Архитекторская — проспект Свободы.

От Архитекторской автобусы будут отправляться каждый час до 18:00.

От проспекта Свободы — с 07:00 до 18:30.

Что с троллейбусами

Троллейбус №7 временно будет курсировать по маршруту площадь Независимости — улица Новосельского.

Троллейбус №12 будет работать по схеме: площадь Независимости — улица Святослава Рихтера (ПриватБанк).

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии. По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции, а это более половины их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Также Новини.LIVE сообщали, что одесситы будут платить за электроэнергию в мае по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Кроме этого Новости.LIVE писали, что в мае стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений в городе будут действовать такие тарифы:

трамвай / троллейбус — 15 грн

городские маршрутки — преимущественно 20 грн

социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные или льготные для отдельных категорий.

Стоимость парковки в Одессе тоже не изменится. Час стоянки в городе стоит 30 грн.