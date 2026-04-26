Проїзд в громадському транспорті в Одесі: яка вартість у травні

У травні 2026 року вартість проїзду в Одесі поки залишилася без змін, однак в Одеській області вже почалося підвищення тарифів на приміські та внутрішньообласні маршрути. Перевізники пояснюють це подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту. Водночас з 1 травня мешканці регіону очікують нових переглядів цін на окремих напрямках.

Скільки коштуватиме проїзд в Одесі у травні

Станом на травень у місті діятимуть такі тарифи:

трамвай / тролейбус — 15 грн

міські маршрутки — переважно 20 грн

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні або пільгові для окремих категорій

Зазначимо, що ще у березні в мережі ширилися чутки про можливе підвищення вартості маршруток до 25-30 грн з 1 квітня, однак у міськраді тоді заявили, що рішення не ухвалене.

Що вже подорожчало на Одещині

З 10 квітня в Одеській області на 30% підвищили тарифи на внутрішньообласні пасажирські перевезення. Оголошення з новими цінами з’явилися, зокрема, в Ізмаїльському районі.

Читайте також:

Окремо вже зросла вартість проїзду на напрямку Чорноморськ — Одеса:

маршрут №25 Чорноморськ — Одеса: з 50 до 65 грн

маршрут №20 Чорноморськ — Великодолинське: до 30 грн

Чи буде подорожчання у травні

Станом на сьогодні офіційного рішення про підвищення тарифів у самій Одесі у травні немає. Жодного затвердженого документа щодо нової ціни на міські маршрутки чи електротранспорт не оприлюднено. Втім, на тлі вже піднятих тарифів по області та зростання витрат перевізників тема нового перегляду вартості проїзду залишається актуальною.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні 2026 року вартість паркування в Одесі залишилася на попередньому рівні. Година стоянки в місті коштує 30 грн. Цей тариф діє з 2025 року і наразі не змінювався. Усі офіційні паркомісця мають відповідні знаки, а оплата здійснюється безготівково — через QR-коди або онлайн-сервіси КП "Одестранспарксервіс". Для тих, хто користується паркуванням регулярно, доступні місячні або річні абонименти.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Вони можуть користуватися електронним документом "Мрія-ID" у мобільному застосунку, який потрібно показати контролеру. Цю систему поступово впроваджують у місті — 28 шкіл уже працюють у "Мрії", ще 87 подали заявки. Понад 5 300 учнів уже користуються цифровими ідентифікаторами.