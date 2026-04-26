Через марафон і ремонти в Одесі змінили рух транспорту

Перекриття Люстдорфської дороги в Одесі через ремонт. Фото: ОМР

В Одесі у неділю, 26 квітня, частину громадського транспорту тимчасово пустили в об’їзд через проведення легкоатлетичного марафону. Додатково для водіїв залишається перекритою ділянка Люстдорфської дороги, а на низці вулиць тривають дорожні ремонти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Зміни руху через проведення марафону в Одесі

До 15:00 тимчасово відкориговано схеми руху низки маршрутів через проведення III SEASIDE MARATHON ODESA.

Зміни торкнулися тролейбусів №7 та №9, а також автобусів №115, 146, 168, 185, 198 і 242. Основний об’їзд організували через Фонтанську дорогу, Сегедську, проспект Лесі Українки та проспект Шевченка.

Окремі маршрути, які прямують до Аркадії, курсуватимуть через 5-ту станцію Великого Фонтану, вулицю Артура Савельєва та площу Десятого квітня.

Читайте також:

Де сьогодні ремонтують дороги в Одесі

На 26 квітня в Одесі також заплановані дорожні ремонтні роботи. Через це на окремих ділянках можливе ускладнення руху.

проїзд від вулиці Житомирської до Овідіопольської дороги

вулиця Одарія

Скидановський узвіз

вулиця Пантелеймонівська

проспект Князя Володимира Великого (від Кишинівської до Давида Ойстраха)

вулиця Академіка Заболотного (від проспекту Князя Володимира Великого до Кримської)

Перекриття руху на Люстдорфській дорозі

Окрім цього, вчора почався ремонт магістрального каналізаційного колектора. Через це перекрито рух транспорту в обох напрямках на Люстдорфській дорозі — від перехрестя з вулицею Левітана до перехрестя з вулицею Костанді.

Комунальники ремонтують колектор в Одесі. Фото: ОМР

Обмеження триватимуть аж до завершення робіт. Об’їзд організовано:

через провулок Козацький у напрямку вулиці Наукової

через провулок Айвазовського у напрямку вулиці Костанді

Як об'їхати перекриту ділянку на Люстдорфській дорозі. Фото: ОМР

Через перекриття ділянки автобуси №7, 127, 150 та 221 у напрямку 7-ї станції Люстдорфської дороги тимчасово курсують в об’їзд через Люстдорфську дорогу, вулиці Левітана, Академіка Корольова та площу Незалежності. Далі — за звичними маршрутами. У зворотному напрямку діє така ж схема.

Автобуси №7, 127 та 221 після об’їзду прямують через проспект Князя Ярослава Мудрого.

Маршрут №185 від вулиці Левітана тимчасово їде через Академіка Корольова, площу Незалежності, проспект Князя Ярослава Мудрого та 7-му станцію Люстдорфської дороги, після чого продовжує рух за маршрутом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Вони можуть користуватися електронним документом "Мрія-ID" у мобільному застосунку, який потрібно показати контролеру. Цю систему поступово впроваджують у місті — 28 шкіл уже працюють у "Мрії", ще 87 подали заявки. Понад 5 300 учнів уже користуються цифровими ідентифікаторами.

Також Новини.LIVE писали, що з Одеси запускають нові дитячі вагони у складі пасажирських поїздів. Перші три вже повністю оновили та включили до маршрутів №011/012 Львів — Одеса і №001/002 Харків — Івано-Франківськ. Із Одеси квитки на такі вагони доступні віднині. Ще три вагони планують додати до інших поїздів найближчим часом.