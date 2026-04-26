Через марафон і ремонти в Одесі змінили рух транспорту
В Одесі у неділю, 26 квітня, частину громадського транспорту тимчасово пустили в об’їзд через проведення легкоатлетичного марафону. Додатково для водіїв залишається перекритою ділянка Люстдорфської дороги, а на низці вулиць тривають дорожні ремонти.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.
Зміни руху через проведення марафону в Одесі
До 15:00 тимчасово відкориговано схеми руху низки маршрутів через проведення III SEASIDE MARATHON ODESA.
Зміни торкнулися тролейбусів №7 та №9, а також автобусів №115, 146, 168, 185, 198 і 242. Основний об’їзд організували через Фонтанську дорогу, Сегедську, проспект Лесі Українки та проспект Шевченка.
Окремі маршрути, які прямують до Аркадії, курсуватимуть через 5-ту станцію Великого Фонтану, вулицю Артура Савельєва та площу Десятого квітня.
Де сьогодні ремонтують дороги в Одесі
На 26 квітня в Одесі також заплановані дорожні ремонтні роботи. Через це на окремих ділянках можливе ускладнення руху.
- проїзд від вулиці Житомирської до Овідіопольської дороги
- вулиця Одарія
- Скидановський узвіз
- вулиця Пантелеймонівська
- проспект Князя Володимира Великого (від Кишинівської до Давида Ойстраха)
- вулиця Академіка Заболотного (від проспекту Князя Володимира Великого до Кримської)
Перекриття руху на Люстдорфській дорозі
Окрім цього, вчора почався ремонт магістрального каналізаційного колектора. Через це перекрито рух транспорту в обох напрямках на Люстдорфській дорозі — від перехрестя з вулицею Левітана до перехрестя з вулицею Костанді.
Обмеження триватимуть аж до завершення робіт. Об’їзд організовано:
- через провулок Козацький у напрямку вулиці Наукової
- через провулок Айвазовського у напрямку вулиці Костанді
Через перекриття ділянки автобуси №7, 127, 150 та 221 у напрямку 7-ї станції Люстдорфської дороги тимчасово курсують в об’їзд через Люстдорфську дорогу, вулиці Левітана, Академіка Корольова та площу Незалежності. Далі — за звичними маршрутами. У зворотному напрямку діє така ж схема.
Автобуси №7, 127 та 221 після об’їзду прямують через проспект Князя Ярослава Мудрого.
Маршрут №185 від вулиці Левітана тимчасово їде через Академіка Корольова, площу Незалежності, проспект Князя Ярослава Мудрого та 7-му станцію Люстдорфської дороги, після чого продовжує рух за маршрутом.
