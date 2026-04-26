Из-за марафона и ремонтов в Одессе изменили движение транспорта
В Одессе в воскресенье, 26 апреля, часть общественного транспорта временно пустили в объезд из-за проведения легкоатлетического марафона. Дополнительно для водителей остается перекрытым участок Люстдорфской дороги, а на ряде улиц продолжаются дорожные ремонты.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Изменения движения из-за проведения марафона в Одессе
До 15:00 временно откорректированы схемы движения ряда маршрутов из-за проведения III SEASIDE MARATHON ODESA.
Изменения коснулись троллейбусов №7 и №9, а также автобусов №115, 146, 168, 185, 198 и 242. Основной объезд организовали через Фонтанскую дорогу, Сегедскую, проспект Леси Украинки и проспект Шевченко.
Отдельные маршруты, которые направляются в Аркадию, будут курсировать через 5-ю станцию Большого Фонтана, улицу Артура Савельева и площадь Десятого апреля.
Где сегодня ремонтируют дороги в Одессе
На 26 апреля в Одессе также запланированы дорожные ремонтные работы. Из-за этого на отдельных участках возможно осложнение движения.
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги
- улица Одария
- Скидановский спуск
- улица Пантелеймоновская
- проспект Князя Владимира Великого (от Кишиневской до Давида Ойстраха)
- улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до Крымской)
Перекрытие движения на Люстдорфской дороге
Кроме этого, вчера начался ремонт магистрального канализационного коллектора. Из-за этого перекрыто движение транспорта в обоих направлениях на Люстдорфской дороге — от перекрестка с улицей Левитана до перекрестка с улицей Костанди.
Ограничения будут продолжаться вплоть до завершения работ. Объезд организован:
- через переулок Казацкий в направлении улицы Научной
- через переулок Айвазовского в направлении улицы Костанди
Из-за перекрытия участка автобусы №7, 127, 150 и 221 в направлении 7-й станции Люстдорфской дороги временно курсируют в объезд через Люстдорфскую дорогу, улицы Левитана, Академика Королева и площадь Независимости. Далее — по привычным маршрутам. В обратном направлении действует такая же схема.
Автобусы №7, 127 и 221 после объезда следуют через проспект Князя Ярослава Мудрого.
Маршрут №185 от улицы Левитана временно едет через Академика Королева, площадь Независимости, проспект Князя Ярослава Мудрого и 7-ю станцию Люстдорфской дороги, после чего продолжает движение по маршруту.
