Из-за марафона и ремонтов в Одессе изменили движение транспорта

Перекрытие Люстдорфской дороги в Одессе из-за ремонта.

В Одессе в воскресенье, 26 апреля, часть общественного транспорта временно пустили в объезд из-за проведения легкоатлетического марафона. Дополнительно для водителей остается перекрытым участок Люстдорфской дороги, а на ряде улиц продолжаются дорожные ремонты.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Изменения движения из-за проведения марафона в Одессе

До 15:00 временно откорректированы схемы движения ряда маршрутов из-за проведения III SEASIDE MARATHON ODESA.

Изменения коснулись троллейбусов №7 и №9, а также автобусов №115, 146, 168, 185, 198 и 242. Основной объезд организовали через Фонтанскую дорогу, Сегедскую, проспект Леси Украинки и проспект Шевченко.

Отдельные маршруты, которые направляются в Аркадию, будут курсировать через 5-ю станцию Большого Фонтана, улицу Артура Савельева и площадь Десятого апреля.

Где сегодня ремонтируют дороги в Одессе

На 26 апреля в Одессе также запланированы дорожные ремонтные работы. Из-за этого на отдельных участках возможно осложнение движения.

проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги

улица Одария

Скидановский спуск

улица Пантелеймоновская

проспект Князя Владимира Великого (от Кишиневской до Давида Ойстраха)

улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до Крымской)

Перекрытие движения на Люстдорфской дороге

Кроме этого, вчера начался ремонт магистрального канализационного коллектора. Из-за этого перекрыто движение транспорта в обоих направлениях на Люстдорфской дороге — от перекрестка с улицей Левитана до перекрестка с улицей Костанди.

Коммунальщики ремонтируют коллектор в Одессе.

Ограничения будут продолжаться вплоть до завершения работ. Объезд организован:

через переулок Казацкий в направлении улицы Научной

через переулок Айвазовского в направлении улицы Костанди

Как объехать перекрытый участок на Люстдорфской дороге.

Из-за перекрытия участка автобусы №7, 127, 150 и 221 в направлении 7-й станции Люстдорфской дороги временно курсируют в объезд через Люстдорфскую дорогу, улицы Левитана, Академика Королева и площадь Независимости. Далее — по привычным маршрутам. В обратном направлении действует такая же схема.

Автобусы №7, 127 и 221 после объезда следуют через проспект Князя Ярослава Мудрого.

Маршрут №185 от улицы Левитана временно едет через Академика Королева, площадь Независимости, проспект Князя Ярослава Мудрого и 7-ю станцию Люстдорфской дороги, после чего продолжает движение по маршруту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Они могут пользоваться электронным документом "Мрия-ID" в мобильном приложении, который нужно показать контролеру. Эту систему постепенно внедряют в городе — 28 школ уже работают в "Мрии", еще 87 подали заявки. Более 5 300 учеников уже пользуются цифровыми идентификаторами.

Также Новини.LIVE писали, что из Одессы запускают новые детские вагоны в составе пассажирских поездов. Первые три уже полностью обновили и включили в маршруты №011/012 Львов — Одесса и №001/002 Харьков — Ивано-Франковск. Из Одессы билеты на такие вагоны доступны отныне. Еще три вагона планируют добавить в другие поезда в ближайшее время.