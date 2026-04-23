В Одесі сьогодні будуть затори: ремонт доріг та тротуарів

Авто у заторі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 23 квітня стартує масштабний ремонт доріг і тротуарів. Роботи одночасно триватимуть у різних районах міста. Через це можливі затори та часткові обмеження руху. Водіям і пішоходам радять заздалегідь планувати маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Ремонт доріг

У четвер, 23 квітня, в Одесі комунальні служби вийдуть на ремонт проїжджої частини та тротуарів одразу на низці вулиць. Роботи охоплять як центральні райони, так і спальні квартали міста.

Ремонт заплановано за такими адресами:

проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги

вул. Церковна

пр-т Небесної сотні

проїзд вул. Олексія Вадатурського, № 67, 69, 71

вул. Різовська (тротуар від вул. Розкидайлівська до вул. Тараса Кузьміна)

просп. Князя Володимира Великого (від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха)

вул. Академіка Заболотного (від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримська)

Фонтанська дорога

вул. Пантелеймонівська

вул. Інглезі

вул. Середньофонтанська

вул. Приморська (від пров. Газовий до узвозу Польський)

вул. Південна (тротуар від вул. Тараса Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського, непарна сторона)

вул. Дюківська (тротуар від вул. Тараса Кузьміна, 32 до вул. Дюківська, 6)

вул. Михайла Комарова

вул. Святослава Ріхтера (від "ПриватБанку" до Іванівського шляхопроводу)

У міськраді попереджають, що через ремонт рух може бути ускладнений, особливо в години пік. Водіям радять обирати об’їзні шляхи, а пішоходам — бути уважними поблизу місць проведення робіт.

Скільки грошей витратять

У 2026 році в Одесі планують велике оновлення доріг і тротуарів. Йдеться не лише про латання ям, а про повноцінний ремонт і реконструкцію вулиць у різних районах міста. На ці роботи вже передбачили значне фінансування з міського бюджету. Як повідомили в управлінні дорожнього господарства, кошти розподілили між капітальним і поточним ремонтом. Такий підхід має дозволити швидше привести до ладу більше проблемних ділянок. Перед початком робіт фахівці обстежили дороги, склали дефектні акти та підготували кошториси.

Станом на 18 березня 2026 року в бюджеті громади заклали:

капітальний ремонт — 74 294,8 тис. грн;

поточний ремонт — 250 000,0 тис. грн.

Загалом у місті планують оновити понад 156 тисяч квадратних метрів покриття. Основні роботи з поточного ремонту стартували у березні та триватимуть до липня 2026 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, один із найпроблемніших мостів Одеси готують до великої реконструкції. Уряд Японії надасть фінансову та технічну допомогу для підготовки ремонту Іванівського шляхопроводу. На першому етапі йдеться про 10 мільйонів доларів на передпроєктні дослідження.

Також Новини.LIVE писали, що на дорогах Одеської області після зими комунальники активно ліквідовують ямковість. Найбільше ремонтують ключові траси, якими рухається основний транспортний потік. Загалом дорожники вже відновили понад 293 тисячі квадратних метрів покриття.