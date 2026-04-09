В Одесі перекриють низку вулиць: затори та ускладнення

В Одесі 10 квітня запланували ремонт доріг і тротуарів. Роботи триватимуть одразу на кількох вулицях у різних районах міста. Через це можливі затори та часткові обмеження руху. Водіям і пішоходам радять заздалегідь змінити маршрути.

Де ремонтують

У місті оновлюватимуть покриття доріг і тротуарів. Роботи запланували на таких ділянках:

вул. Решата Аметова — тротуар від просп. Шевченка до будинку №11

перехрестя вул. Наливна та вул. Ганса Германа

проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги

Дальницьке шосе

Фонтанська дорога

перехрестя вул. Інглезі — просп. Небесної сотні — вул. Михайла Комарова

вул. Південна — тротуар від вул. Тараса Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського (непарна сторона)

просп. Князя Володимира Великого — від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха

вул. Академіка Заболотного — від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримська

Часткові перекриття

На час робіт можливі часткові перекриття та звуження проїзду. У години пік це може спричинити затори, особливо на великих магістралях. Пішоходам також варто бути уважними, адже частину тротуарів тимчасово закриють.

Міські служби просять врахувати ці зміни при плануванні поїздок і обирати альтернативні маршрути.

