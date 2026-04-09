Головна Одеса В Одесі перекриють низку вулиць: затори та ускладнення

В Одесі перекриють низку вулиць: затори та ускладнення

Дата публікації: 9 квітня 2026 10:05
В Одесі перекриють низку вулиць: затори та ускладнення
Комунальники латають дороги. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В Одесі 10 квітня запланували ремонт доріг і тротуарів. Роботи триватимуть одразу на кількох вулицях у різних районах міста. Через це можливі затори та часткові обмеження руху. Водіям і пішоходам радять заздалегідь змінити маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси. 

Де ремонтують

У місті оновлюватимуть покриття доріг і тротуарів. Роботи запланували на таких ділянках:

  • вул. Решата Аметова — тротуар від просп. Шевченка до будинку №11
  • перехрестя вул. Наливна та вул. Ганса Германа
  • проїзд від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги
  • Дальницьке шосе 
  • Фонтанська дорога
  • перехрестя вул. Інглезі — просп. Небесної сотні — вул. Михайла Комарова
  • вул. Південна — тротуар від вул. Тараса Кузьміна до вул. Академіка Ясиновського (непарна сторона)
  • просп. Князя Володимира Великого — від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха
  • вул. Академіка Заболотного — від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримська

Часткові перекриття

На час робіт можливі часткові перекриття та звуження проїзду. У години пік це може спричинити затори, особливо на великих магістралях. Пішоходам також варто бути уважними, адже частину тротуарів тимчасово закриють.

Міські служби просять врахувати ці зміни при плануванні поїздок і обирати альтернативні маршрути.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, В Одесі триває масштабний ремонт доріг. У місті планують не просто підлатати ями, а капітально оновити десятки вулиць та тротуарів у кожному районі. На ці потреби з бюджету вже виділили сотні мільйонів гривень.

Також Новини.LIVE писали, що уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
