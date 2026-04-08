З Одеси до Молдови не виїхати: ситуація на дорогах області

Автівки стоять на КПП.

Сьогодні, 8 квітня, на трасі Одеса—Рені утворилися сильні затори. Ускладнення руху утворилися на кількох ділянках до кордону з Молдовою. Причиною є зокрема погіршення погодних умов. Водіям варто звертати увагу, що ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилося декілька великих заторів. Зокрема на виїзді з Одеси, біля національного природного парку "Нижньодністровський" та на самому кордоні. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 28 хвилини.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автотранспорту до паромної переправи в Орлівці проходить з ускладненнями. Затримки спостерігаються на шляху до Молдови та на транзитній ділянці з Молдовою. Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 20 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також проходить з затримками. Затори фіксуються до кордону з Молдовою. Після проходження транзитної ділянки рух вільний. Загальний час у дорозі становить 4 години, 47 хвилину. Існує також альтернативний шлях, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, але його проїзд може тривати понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.