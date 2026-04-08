Головна Одеса З Одеси до Молдови не виїхати: ситуація на дорогах області

З Одеси до Молдови не виїхати: ситуація на дорогах області

Дата публікації: 8 квітня 2026 16:59
Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Сьогодні, 8 квітня, на трасі Одеса—Рені утворилися сильні затори. Ускладнення руху утворилися на кількох ділянках до кордону з Молдовою. Причиною є зокрема погіршення погодних умов. Водіям варто звертати увагу, що ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилося декілька великих заторів. Зокрема на виїзді з Одеси, біля національного природного парку "Нижньодністровський" та на самому кордоні. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 28 хвилини.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автотранспорту до паромної переправи в Орлівці проходить з ускладненнями. Затримки спостерігаються на шляху до Молдови та на транзитній ділянці з Молдовою. Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також проходить з затримками. Затори фіксуються до кордону з Молдовою. Після проходження транзитної ділянки рух вільний. Загальний час у дорозі становить 4 години, 47 хвилину. Існує також альтернативний шлях, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, але його проїзд може тривати понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд виділив додаткові кошти на транспортну інфраструктуру для Одеської області та кордону з Молдовою. Зокрема плануютт облаштувати альтернативні маршрути біля мосту в селі Маяки. Це має покращити логістику та забезпечити стабільне сполучення в умовах війни.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.

Одеса Одеська область виїзд за кордон
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
