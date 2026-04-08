КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Из Одессы в Молдову не выехать: ситуация на дорогах области

Дата публикации 8 апреля 2026 16:59
Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Сегодня, 8 апреля, на трассе Одесса-Рени образовались сильные пробки. Осложнения движения образовались на нескольких участках до границы с Молдовой. Причиной является в частности ухудшение погодных условий. Водителям стоит обращать внимание, что ситуация может измениться в любой момент.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалось несколько крупных пробок. В частности на выезде из Одессы, возле национального природного парка "Нижнеднестровский" и на самой границе. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 28 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение автотранспорта к паромной переправе в Орловке проходит с осложнениями. Задержки наблюдаются на пути в Молдову и на транзитном участке с Молдовой. Общее время в пути сейчас составляет 4 часа 20 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени - Джюрджюлешть" также проходит с задержками. Пробки фиксируются до границы с Молдовой. После прохождения транзитного участка движение свободное. Общее время в пути составляет 4 часа, 47 минуту. Существует также альтернативный путь, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, но его проезд может длиться более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
