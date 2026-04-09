В Одессе перекроют ряд улиц: пробки и осложнения

Коммунальщики латают дороги. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе 10 апреля запланировали ремонт дорог и тротуаров. Работы будут проходить сразу на нескольких улицах в разных районах города. Из-за этого возможны пробки и частичные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют заранее изменить маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

Где ремонтируют

В городе будут обновлять покрытие дорог и тротуаров. Работы запланировали на таких участках:

ул. Решата Аметова — тротуар от просп. Шевченко до дома №11

перекресток ул. Наливная и ул. Ганса Германа

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги

Дальницкое шоссе

Фонтанская дорога

перекресток ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова

Южная — тротуар от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского (нечетная сторона)

просп. Князя Владимира Великого — от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха

ул. Академика Заболотного — от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская

Частичные перекрытия

На время работ возможны частичные перекрытия и сужение проезда. В часы пик это может вызвать пробки, особенно на крупных магистралях. Пешеходам также стоит быть внимательными, ведь часть тротуаров временно закроют.

Городские службы просят учесть эти изменения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжается масштабный ремонт дорог. В городе планируют не просто подлатать ямы, а капитально обновить десятки улиц и тротуаров в каждом районе. На эти цели из бюджета уже выделили сотни миллионов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.