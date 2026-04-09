Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе перекроют ряд улиц: пробки и осложнения

В Одессе перекроют ряд улиц: пробки и осложнения

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 10:05
Коммунальщики латают дороги. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе 10 апреля запланировали ремонт дорог и тротуаров. Работы будут проходить сразу на нескольких улицах в разных районах города. Из-за этого возможны пробки и частичные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют заранее изменить маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

Где ремонтируют

В городе будут обновлять покрытие дорог и тротуаров. Работы запланировали на таких участках:

  • ул. Решата Аметова — тротуар от просп. Шевченко до дома №11
  • перекресток ул. Наливная и ул. Ганса Германа
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
  • Дальницкое шоссе
  • Фонтанская дорога
  • перекресток ул. Инглези — просп. Небесной сотни — ул. Михаила Комарова
  • Южная — тротуар от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского (нечетная сторона)
  • просп. Князя Владимира Великого — от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха
  • ул. Академика Заболотного — от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская

Частичные перекрытия

На время работ возможны частичные перекрытия и сужение проезда. В часы пик это может вызвать пробки, особенно на крупных магистралях. Пешеходам также стоит быть внимательными, ведь часть тротуаров временно закроют.

Городские службы просят учесть эти изменения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжается масштабный ремонт дорог. В городе планируют не просто подлатать ямы, а капитально обновить десятки улиц и тротуаров в каждом районе. На эти цели из бюджета уже выделили сотни миллионов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что правительство выделило дополнительные средства на транспортную инфраструктуру для Одесской области и границы с Молдовой. В частности планируют обустроить альтернативные маршруты возле моста в селе Маяки. Это должно улучшить логистику и обеспечить стабильное сообщение в условиях войны.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации