В Одесі готують реконструкцію Іванівського мосту коштом Японії

Іванівський шляхопровід в Одесі. Фото: ОМР

Один із найпроблемніших мостів Одеси готують до великої реконструкції. Уряд Японії надасть фінансову та технічну допомогу для підготовки ремонту Іванівського шляхопроводу. На першому етапі йдеться про 10 мільйонів доларів на передпроєктні дослідження.

Проєкт реконструкції Іванівського мосту в Одесі

За даними міськради, дослідження проводитиме компанія Nippon Koei у співпраці з JICA. Після завершення цього етапу японська сторона проаналізує отримані матеріали та почне розробку детального проєкту реконструкції. Очікується, що підготовчий процес триватиме до вересня 2026 року. Після цього визначать остаточну вартість усіх робіт.

Початок будівництва попередньо запланований на 2027 рік. Японська сторона також братиме участь у проведенні тендерів та фінансуванні проєкту.

Чому Іванівський міст критично важливий

Іванівський шляхопровід є однією з головних транспортних артерій міста. Він з’єднує вулицю Мельницьку з Овідіопольською дорогою над залізничними коліями та фактично веде до траси в напрямку Овідіополя, Білгорода-Дністровського та інших населених пунктів області. Щодня ним користуються тисячі автомобілістів, водії вантажівок та громадський транспорт.

Міст визнали непридатним ще у 2021 році

Під час обстеження на початку 2021 року експерти встановили, що шляхопровід має непрацездатний стан. Ресурс головних несучих конструкцій був повністю вичерпаний. Після цього з 1 лютого 2021 року рух вантажного транспорту по мосту заборонили.

Що вже робили раніше

За останні роки на шляхопроводі неодноразово проводили локальні ремонти та аварійні роботи. Комунальники латали покриття, підсилювали окремі елементи та встановлювали обмеження для великовантажного транспорту. У мережі неодноразово з’являлися фото тріщин, іржавих конструкцій та зношених швів. Через це одесити роками вимагали капітального ремонту або повної реконструкції.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за 55 років існування Іванівський міст жодного разу капітально не ремонтували. Однак 30 грудня 2022 року Управління дорожнього господарства Одеської міської ради оголошувало тендер для обрання компанії, якій заплатять 1 629 129,3 тисячі гривень за реконструкцію Іванівського шляхопроводу. Переможцем стала ТОВ "Автомагістраль-Південь". Однак ремонт відклали через позови Держаудитслужби стосовно порушень у процедурі закупівлі робіт. У січні 2025 року Господарський суд Одеської області розірвав договір із підрядником, оскільки визнав фінансування робіт безпідставним та таким, що не узгоджується з вимогами Бюджетного кодексу України.

Також Новини.LIVE писали, що у січні рух Іванівським шляхопроводом в Одесі обмежили ще на рік через небезпечний стан опор. Експерти оцінили конструкцію як критично незадовільну. Проїзд буде обмежений як для приватного, так і для громадського транспорту, зроблено це з метою безпеки водіїв та пішоходів.