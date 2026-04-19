В Одессе готовят реконструкцию Ивановского моста за счет Японии

Ивановский путепровод в Одессе.

Один из самых проблемных мостов Одессы готовят к большой реконструкции. Правительство Японии предоставит финансовую и техническую помощь для подготовки ремонта Ивановского путепровода. На первом этапе речь идет о 10 миллионах долларов на предпроектные исследования.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Проект реконструкции Ивановского моста в Одессе

По данным горсовета, исследования будет проводить компания Nippon Koei в сотрудничестве с JICA. После завершения этого этапа японская сторона проанализирует полученные материалы и начнет разработку детального проекта реконструкции. Ожидается, что подготовительный процесс продлится до сентября 2026 года. После этого определят окончательную стоимость всех работ.

Начало строительства предварительно запланировано на 2027 год. Японская сторона также будет участвовать в проведении тендеров и финансировании проекта.

Почему Ивановский мост критически важен

Ивановский путепровод является одной из главных транспортных артерий города. Он соединяет улицу Мельницкую с Овидиопольской дорогой над железнодорожными путями и фактически ведет к трассе в направлении Овидиополя, Белгорода-Днестровского и других населенных пунктов области. Ежедневно им пользуются тысячи автомобилистов, водители грузовиков и общественный транспорт.

Мост признали непригодным еще в 2021 году

При обследовании в начале 2021 года эксперты установили, что путепровод имеет неработоспособное состояние. Ресурс главных несущих конструкций был полностью исчерпан. После этого с 1 февраля 2021 года движение грузового транспорта по мосту запретили.

Что уже делали раньше

За последние годы на путепроводе неоднократно проводили локальные ремонты и аварийные работы. Коммунальщики латали покрытие, усиливали отдельные элементы и устанавливали ограничения для большегрузного транспорта. В сети неоднократно появлялись фото трещин, ржавых конструкций и изношенных швов. Из-за этого одесситы годами требовали капитального ремонта или полной реконструкции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за 55 лет существования Ивановский мост ни разу капитально не ремонтировали. Однако 30 декабря 2022 года Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявляло тендер для избрания компании, которой заплатят 1 629 129,3 тысячи гривен за реконструкцию Ивановского путепровода. Победителем стала ООО "Автомагистраль-Юг". Однако ремонт отложили из-за исков Госаудитслужбы относительно нарушений в процедуре закупки работ. В январе 2025 года Хозяйственный суд Одесской области расторг договор с подрядчиком, поскольку признал финансирование работ безосновательным и таким, что не согласуется с требованиями Бюджетного кодекса Украины.

Также Новини.LIVE писали, что в январе движение по Ивановскому путепроводу в Одессе ограничили еще на год из-за опасного состояния опор. Эксперты оценили конструкцию как критически неудовлетворительную. Проезд будет ограничен как для частного, так и для общественного транспорта, сделано это в целях безопасности водителей и пешеходов.