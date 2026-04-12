Ремон доріг: на Одещині залатали понад 293 тисячі квадратів ям

На дорогах Одеської області після зими комунальники активно ліквідовують ямковість. Найбільше ремонтують ключові траси, якими рухається основний транспортний потік. Загалом дорожники вже відновили понад 293 тисячі квадратних метрів покриття.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Де виконано робіт найбільше

Найбільший обсяг робіт виконали на трасі М-05 Київ — Одеса. Там ліквідували понад 141 тисячу квадратних метрів пошкоджень.

Ремонт також триває на інших важливих напрямках. Зокрема, дорожники працюють на трасах:

М-05 Київ — Одеса

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ

М-16 Одеса — Кучурган

Йдеться про поточне утримання доріг після зимового періоду, коли покриття найбільше руйнується через перепади температур і вологу. У службі автодоріг зазначають, що такі ремонти необхідні для безпечного руху транспорту, особливо на завантажених напрямках.

Читайте також:

Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працює техніка, дотримуватися тимчасових знаків і знижувати швидкість.

Що відомо про ремонт доріг в Одесі

Раніше за запитом Новини.LIVE в Управлінні дорожнього господарства Одеси повідомили, що у місті планують оновити понад 156 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.

У відомстві уточнили, що в бюджеті Одеської міської територіальної громади закладено 74,3 млн грн на капітальний ремонт вулиць і доріг, а також 250 млн грн на поточні роботи. Підрядників визначили через систему Prozorro. Серед компаній, які виграли тендери, — "Ростдорстрой", ДП "Лідер", "Євродор", "ДСК Автошлях" та "Автомагістраль-Південь".

Будівництво мостів на Одещині

Також журналісти Новини.LIVE повідомляли, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. За попередніми планами, міст має стати частиною великого південного транспортного коридору, який з’єднає не лише Україну та Румунію, а й відкриє прямий шлях до Болгарії та Туреччини. Станом на 2026 рік країни фіналізують технічні домовленості для старту робіт.

Окрім цього Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень. Водночас Одещині виділили 718 мільйонів на відновлення. З них 383,8 млн грн спрямують на будівництво тимчасового мосту через Дністер. Його планують звести на кордоні з Молдовою — між Ямполем і Косеуць.