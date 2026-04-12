Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесса Ремон дорог: на Одесчине залатали более 293 тысяч квадратов ям

Ремон дорог: на Одесчине залатали более 293 тысяч квадратов ям

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 09:33
Ремонт трасс в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

На дорогах Одесской области после зимы коммунальщики активно ликвидируют ямочность. Больше всего ремонтируют ключевые трассы, по которым движется основной транспортный поток. В целом дорожники уже восстановили более 293 тысяч квадратных метров покрытия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Сообщение Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Фото: скриншот с facebook

Где выполнено работ больше всего

Наибольший объем работ выполнили на трассе М-05 Киев — Одесса. Там ликвидировали более 141 тысячи квадратных метров повреждений.

Ремонт также продолжается на других важных направлениях. В частности, дорожники работают на трассах:

  • М-05 Киев — Одесса
  • М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск
  • М-16 Одесса — Кучурган

Речь идет о текущем содержании дорог после зимнего периода, когда покрытие больше всего разрушается из-за перепадов температур и влаги. В службе автодорог отмечают, что такие ремонты необходимы для безопасного движения транспорта, особенно на загруженных направлениях.

Водителей призывают быть внимательными на участках, где работает техника, соблюдать временные знаки и снижать скорость.

Что известно о ремонте дорог в Одессе

Ранее по запросу Новини.LIVE в Управлении дорожного хозяйства Одессы сообщили, что в городе планируют обновить более 156 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

В ведомстве уточнили, что в бюджете Одесской городской территориальной громады заложено 74,3 млн грн на капитальный ремонт улиц и дорог, а также 250 млн грн на текущие работы. Подрядчиков определили через систему Prozorro. Среди компаний, которые выиграли тендеры, — "Ростдорстрой", ГП "Лидер", "Евродор", "ДСК Автошлях" и "Автомагистраль-Юг".

Строительство мостов в Одесской области

Также журналисты Новини.LIVE сообщали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча. По предварительным планам, мост должен стать частью большого южного транспортного коридора, который соединит не только Украину и Румынию, но и откроет прямой путь в Болгарию и Турцию. По состоянию на 2026 год страны финализируют технические договоренности для старта работ.

Кроме этого Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен. В то же время Одесской области выделили 718 миллионов на восстановление. Из них 383,8 млн грн направят на строительство временного моста через Днестр. Его планируют возвести на границе с Молдовой — между Ямполем и Косеуцем.

Одесская область Новости Одессы Ремонт дорог в Одессе
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации