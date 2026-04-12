Ремон дорог: на Одесчине залатали более 293 тысяч квадратов ям

На дорогах Одесской области после зимы коммунальщики активно ликвидируют ямочность. Больше всего ремонтируют ключевые трассы, по которым движется основной транспортный поток. В целом дорожники уже восстановили более 293 тысяч квадратных метров покрытия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Где выполнено работ больше всего

Наибольший объем работ выполнили на трассе М-05 Киев — Одесса. Там ликвидировали более 141 тысячи квадратных метров повреждений.

Ремонт также продолжается на других важных направлениях. В частности, дорожники работают на трассах:

М-05 Киев — Одесса

М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск

М-16 Одесса — Кучурган

Речь идет о текущем содержании дорог после зимнего периода, когда покрытие больше всего разрушается из-за перепадов температур и влаги. В службе автодорог отмечают, что такие ремонты необходимы для безопасного движения транспорта, особенно на загруженных направлениях.

Водителей призывают быть внимательными на участках, где работает техника, соблюдать временные знаки и снижать скорость.

Что известно о ремонте дорог в Одессе

Ранее по запросу Новини.LIVE в Управлении дорожного хозяйства Одессы сообщили, что в городе планируют обновить более 156 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

В ведомстве уточнили, что в бюджете Одесской городской территориальной громады заложено 74,3 млн грн на капитальный ремонт улиц и дорог, а также 250 млн грн на текущие работы. Подрядчиков определили через систему Prozorro. Среди компаний, которые выиграли тендеры, — "Ростдорстрой", ГП "Лидер", "Евродор", "ДСК Автошлях" и "Автомагистраль-Юг".

Строительство мостов в Одесской области

Также журналисты Новини.LIVE сообщали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча. По предварительным планам, мост должен стать частью большого южного транспортного коридора, который соединит не только Украину и Румынию, но и откроет прямой путь в Болгарию и Турцию. По состоянию на 2026 год страны финализируют технические договоренности для старта работ.

Кроме этого Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен. В то же время Одесской области выделили 718 миллионов на восстановление. Из них 383,8 млн грн направят на строительство временного моста через Днестр. Его планируют возвести на границе с Молдовой — между Ямполем и Косеуцем.