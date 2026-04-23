В Одессе сегодня будут пробки: ремонт дорог и тротуаров: ремонт дорог и тротуаров

Авто в пробке в Одессе.

В Одессе 23 апреля стартует масштабный ремонт дорог и тротуаров. Работы одновременно будут проходить в разных районах города. Из-за этого возможны пробки и частичные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют заранее планировать маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Ремонт дорог

В четверг, 23 апреля, в Одессе коммунальные службы выйдут на ремонт проезжей части и тротуаров сразу на ряде улиц. Работы охватят как центральные районы, так и спальные кварталы города.

Ремонт запланирован по следующим адресам:

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги

ул. Церковная

пр-т Небесной сотни

проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71

ул. Ризовская (тротуар от ул. Раскидайловская до ул. Тараса Кузьмина)

просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)

Фонтанская дорога

ул. Пантелеймоновская

ул. Инглези

ул. Среднефонтанская

ул. Приморская (от переулка Газовый до спуска Польский)

ул. Южная (тротуар от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона)

Дюковская (тротуар от ул. Тараса Кузьмина, 32 до ул. Дюковская, 6)

ул. Михаила Комарова

Святослава Рихтера (от "ПриватБанка" до Ивановского путепровода)

В горсовете предупреждают, что из-за ремонта движение может быть затруднено, особенно в часы пик. Водителям советуют выбирать объездные пути, а пешеходам — быть внимательными вблизи мест проведения работ.

Читайте также:

Сколько денег потратят

В 2026 году в Одессе планируют большое обновление дорог и тротуаров. Речь идет не только о латании ям, а о полноценном ремонте и реконструкции улиц в разных районах города. На эти работы уже предусмотрели значительное финансирование из городского бюджета. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства, средства распределили между капитальным и текущим ремонтом. Такой подход должен позволить быстрее привести в порядок больше проблемных участков. Перед началом работ специалисты обследовали дороги, составили дефектные акты и подготовили сметы.

По состоянию на 18 марта 2026 года в бюджете громады заложили:

капитальный ремонт — 74 294,8 тыс. грн;

текущий ремонт — 250 000,0 тыс. грн.

Всего в городе планируют обновить более 156 тысяч квадратных метров покрытия. Основные работы по текущему ремонту стартовали в марте и продлятся до июля 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, один из самых проблемных мостов Одессы готовят к большой реконструкции. Правительство Японии предоставит финансовую и техническую помощь для подготовки ремонта Ивановского путепровода. На первом этапе речь идет о 10 миллионах долларов на предпроектные исследования.

Также Новини.LIVE писали, что на дорогах Одесской области после зимы коммунальщики активно ликвидируют ямочность. Больше всего ремонтируют ключевые трассы, по которым движется основной транспортный поток. В целом дорожники уже восстановили более 293 тысяч квадратных метров покрытия.