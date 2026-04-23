В Одессе сегодня будут пробки: ремонт дорог и тротуаров: ремонт дорог и тротуаров

В Одессе сегодня будут пробки: ремонт дорог и тротуаров
В Одессе 23 апреля стартует масштабный ремонт дорог и тротуаров. Работы одновременно будут проходить в разных районах города. Из-за этого возможны пробки и частичные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют заранее планировать маршруты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Ремонт дорог
В четверг, 23 апреля, в Одессе коммунальные службы выйдут на ремонт проезжей части и тротуаров сразу на ряде улиц. Работы охватят как центральные районы, так и спальные кварталы города.
Ремонт запланирован по следующим адресам:
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- ул. Церковная
- пр-т Небесной сотни
- проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71
- ул. Ризовская (тротуар от ул. Раскидайловская до ул. Тараса Кузьмина)
- просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)
- Фонтанская дорога
- ул. Пантелеймоновская
- ул. Инглези
- ул. Среднефонтанская
- ул. Приморская (от переулка Газовый до спуска Польский)
- ул. Южная (тротуар от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона)
- Дюковская (тротуар от ул. Тараса Кузьмина, 32 до ул. Дюковская, 6)
- ул. Михаила Комарова
- Святослава Рихтера (от "ПриватБанка" до Ивановского путепровода)
В горсовете предупреждают, что из-за ремонта движение может быть затруднено, особенно в часы пик. Водителям советуют выбирать объездные пути, а пешеходам — быть внимательными вблизи мест проведения работ.
Сколько денег потратят
В 2026 году в Одессе планируют большое обновление дорог и тротуаров. Речь идет не только о латании ям, а о полноценном ремонте и реконструкции улиц в разных районах города. На эти работы уже предусмотрели значительное финансирование из городского бюджета. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства, средства распределили между капитальным и текущим ремонтом. Такой подход должен позволить быстрее привести в порядок больше проблемных участков. Перед началом работ специалисты обследовали дороги, составили дефектные акты и подготовили сметы.
По состоянию на 18 марта 2026 года в бюджете громады заложили:
- капитальный ремонт — 74 294,8 тыс. грн;
- текущий ремонт — 250 000,0 тыс. грн.
Всего в городе планируют обновить более 156 тысяч квадратных метров покрытия. Основные работы по текущему ремонту стартовали в марте и продлятся до июля 2026 года.
