В Одесі запустять дитячі вагони: ціна на квитки та напрямки

В Одесі запускають нові дитячі вагони у складі пасажирських поїздів. Проєкт реалізує "Укрзалізниця" разом із Visa. Перші рейси стартують уже наприкінці квітня. Нові вагони мають зробити подорож із дітьми комфортнішою та безпечнішою.

Дитячі вагони

В Одесі запускають нові дитячі вагони у складі пасажирських поїздів. Перші три вже повністю оновили та включили до маршрутів №011/012 Львів — Одеса і №001/002 Харків — Івано-Франківськ. Із Одеси квитки на такі вагони будуть доступні з 25 квітня. Ще три вагони планують додати до інших поїздів найближчим часом.

Вартість квитків

Квитки у спеціальні дитячі вагони можна придбати лише через мобільний застосунок "Укрзалізниці". У системі вони позначені окремим маркуванням "Дитячий", щоб їх було легше знайти під час бронювання. Вартість таких квитків не відрізняється від звичайних купейних у тому ж поїзді. На маршруті Львів-Одеса коштує 847 гривень. Діти віком до 5 років включно можуть подорожувати безкоштовно — окремий квиток для них не потрібен.

Що є у вагонах

Усередині вагони адаптовані для подорожей із дітьми. Тут встановили поручні під зріст дитини, захист для верхніх полиць, сповивальні столики та манежі для сну. У вбиральнях з’явилися додаткові сидіння, а також підігрівачі для дитячого харчування.

Для пасажирів передбачили дитяче меню — сирники або нагетси з гречкою. Також вагони обладнали складними пандусами для зручності. Окрім цього, щовечора після відправлення звучатиме аудіоказка, створена разом із письменником Сашко Дерманський.

Першими пасажирами нового рейсу стали діти, якими опікується Save Ukraine.

