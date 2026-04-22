Головна Одеса В Одесі запустять дитячі вагони: ціна на квитки та напрямки

В Одесі запустять дитячі вагони: ціна на квитки та напрямки

Дата публікації: 22 квітня 2026 10:07
В Одесі запустять дитячі вагони: ціна на квитки та напрямки
Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця

В Одесі запускають нові дитячі вагони у складі пасажирських поїздів. Проєкт реалізує "Укрзалізниця" разом із Visa. Перші рейси стартують уже наприкінці квітня. Нові вагони мають зробити подорож із дітьми комфортнішою та безпечнішою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Дитячі вагони

В Одесі запускають нові дитячі вагони у складі пасажирських поїздів. Перші три вже повністю оновили та включили до маршрутів №011/012 Львів — Одеса і №001/002 Харків — Івано-Франківськ. Із Одеси квитки на такі вагони будуть доступні з 25 квітня. Ще три вагони планують додати до інших поїздів найближчим часом.

Вартість квитків

Квитки у спеціальні дитячі вагони можна придбати лише через мобільний застосунок "Укрзалізниці". У системі вони позначені окремим маркуванням "Дитячий", щоб їх було легше знайти під час бронювання. Вартість таких квитків не відрізняється від звичайних купейних у тому ж поїзді. На маршруті Львів-Одеса коштує 847 гривень. Діти віком до 5 років включно можуть подорожувати безкоштовно — окремий квиток для них не потрібен.

Що є у вагонах

Усередині вагони адаптовані для подорожей із дітьми. Тут встановили поручні під зріст дитини, захист для верхніх полиць, сповивальні столики та манежі для сну. У вбиральнях з’явилися додаткові сидіння, а також підігрівачі для дитячого харчування.

Читайте також:

Для пасажирів передбачили дитяче меню — сирники або нагетси з гречкою. Також вагони обладнали складними пандусами для зручності. Окрім цього, щовечора після відправлення звучатиме аудіоказка, створена разом із письменником Сашко Дерманський.

Першими пасажирами нового рейсу стали діти, якими опікується Save Ukraine.

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Також Новини.LIVE писали, що жителям Чорноморська доведеться платити більше за поїздки у приміському транспорті. Перевізники підвищують тарифи одразу на кількох популярних маршрутах. Нові ціни почнуть діяти вже з 15 квітня. Подорожчання пояснюють зростанням витрат на перевезення.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
