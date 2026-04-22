Главная Одесса В Одессе запустят детские вагоны: цена на билеты и направления

Дата публикации 22 апреля 2026 10:07
Детский вагон. Фото: Укрзализныця

В Одессе запускают новые детские вагоны в составе пассажирских поездов. Проект реализует "Укрзализныця" вместе с Visa. Первые рейсы стартуют уже в конце апреля. Новые вагоны должны сделать путешествие с детьми более комфортным и безопасным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Детские вагоны

В Одессе запускают новые детские вагоны в составе пассажирских поездов. Первые три уже полностью обновили и включили в маршруты №011/012 Львов — Одесса и №001/002 Харьков — Ивано-Франковск. Из Одессы билеты на такие вагоны будут доступны с 25 апреля. Еще три вагона планируют добавить в другие поезда в ближайшее время.

Стоимость билетов

Билеты в специальные детские вагоны можно приобрести только через мобильное приложение "Укрзалізниці". В системе они обозначены отдельной маркировкой "Детский", чтобы их было легче найти при бронировании. Стоимость таких билетов не отличается от обычных купейных в том же поезде. На маршруте Львов—Одесса стоит 847 гривен. Дети в возрасте до 5 лет включительно могут путешествовать бесплатно — отдельный билет для них не нужен.

Что есть в вагонах

Внутри вагоны адаптированы для путешествий с детьми. Здесь установили поручни под рост ребенка, защиту для верхних полок, пеленальные столики и манежи для сна. В уборных появились дополнительные сиденья, а также подогреватели для детского питания.

Для пассажиров предусмотрели детское меню — сырники или наггетсы с гречкой. Также вагоны оборудовали складными пандусами для удобства. Кроме этого, каждый вечер после отправления будет звучать аудиосказка, созданная вместе с писателем Сашей Дерманским.

Первыми пассажирами нового рейса стали дети, которыми занимается Save Ukraine.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Также Новини.LIVE писали, что жителям Черноморска придется платить больше за поездки в пригородном транспорте. Перевозчики повышают тарифы сразу на нескольких популярных маршрутах. Новые цены начнут действовать уже с 15 апреля. Подорожание объясняют ростом расходов на перевозки.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
