Проезд в общественном транспорте в Одессе: какая стоимость в мае

Люди в автобусе. Фото: Новини.LIVE

В мае 2026 года стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта. В то же время с 1 мая жители региона ожидают новых пересмотров цен на отдельных направлениях.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Сколько будет стоить проезд в Одессе в мае

По состоянию на май в городе будут действовать следующие тарифы:

трамвай / троллейбус — 15 грн

городские маршрутки — преимущественно 20 грн

социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные или льготные для отдельных категорий

Отметим, что еще в марте в сети ходили слухи о возможном повышении стоимости маршруток до 25-30 грн с 1 апреля, однако в горсовете тогда заявили, что решение не принято.

Что уже подорожало в Одесской области

С 10 апреля в Одесской области на 30% повысили тарифы на внутриобластные пассажирские перевозки. Объявления с новыми ценами появились, в частности, в Измаильском районе.

Читайте также:

Отдельно уже выросла стоимость проезда на направлении Черноморск — Одесса:

маршрут №25 Черноморск — Одесса: с 50 до 65 грн

маршрут №20 Черноморск — Великодолинское: до 30 грн

Будет ли подорожание в мае

По состоянию на сегодня официального решения о повышении тарифов в самой Одессе в мае нет. Ни одного утвержденного документа о новой цене на городские маршрутки или электротранспорт не обнародовано. Впрочем, на фоне уже поднятых тарифов по области и роста расходов перевозчиков тема нового пересмотра стоимости проезда остается актуальной.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае 2026 года стоимость парковки в Одессе осталась на прежнем уровне. Час стоянки в городе стоит 30 грн. Этот тариф действует с 2025 года и пока не менялся. Все официальные паркоместа имеют соответствующие знаки, а оплата осуществляется безналично - через QR-коды или онлайн-сервисы КП "Одестранспарксервис". Для тех, кто пользуется парковкой регулярно, доступны месячные или годовые абонименты.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Они могут пользоваться электронным документом "Мрия-ID" в мобильном приложении, который нужно показать контролеру. Эту систему постепенно внедряют в городе - 28 школ уже работают в "Мрии", еще 87 подали заявки. Более 5 300 учеников уже пользуются цифровыми идентификаторами.