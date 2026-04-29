Одесса останется без воды почти на сутки: адреса бюветов
В Одессе, завтра, 30 апреля временно отключат воду сразу в нескольких районах. Ограничения продлятся почти весь день — с ночи до позднего вечера. Это связано с подключением нового магистрального водопровода. Жителей просят сделать запас воды заранее.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".
Отключение воды
В четверг, 30 апреля 2026 года, в Одессе запланировано масштабное отключение водоснабжения. Воду перекроют с 00:10 и ориентировочно до 23:50. Причина — завершение строительства нового магистрального водопровода, который проложили от улицы Багрицкого до Французского бульвара. Новую линию подключают к городской системе, чтобы в будущем улучшить подачу воды и уменьшить нагрузку на сети.
Перед запуском нужно установить запорную арматуру, поэтому без временного отключения не обойтись.
Адреса отключений
Без воды с 00:10 до 23:50 останутся:
- Приморский район
- Хаджибейский район
- Киевский район
- село Лиманка
- село Красный Хутор
- Ж\М "Радужный",
- Ж\М "Совиньон 1-5",
- Ж\М "Черноморка"
- ЖКП "Таирово"
Восстановление водоснабжения
После завершения работ воду будут подавать постепенно. У части домов она появится быстрее, в других — с задержкой. Это зависит от этажа, расположения дома и расстояния до насосных станций. Горожан призывают подготовиться к отключению и сделать запас воды на сутки.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
