Одесса останется без воды почти на сутки: адреса бюветов

Одесса останется без воды почти на сутки: адреса бюветов

Дата публикации 29 апреля 2026 17:08
Одесса останется без воды почти на сутки: адреса бюветов
Кран без воды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе, завтра, 30 апреля временно отключат воду сразу в нескольких районах. Ограничения продлятся почти весь день — с ночи до позднего вечера. Это связано с подключением нового магистрального водопровода. Жителей просят сделать запас воды заранее.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".

Отключение воды

В четверг, 30 апреля 2026 года, в Одессе запланировано масштабное отключение водоснабжения. Воду перекроют с 00:10 и ориентировочно до 23:50. Причина — завершение строительства нового магистрального водопровода, который проложили от улицы Багрицкого до Французского бульвара. Новую линию подключают к городской системе, чтобы в будущем улучшить подачу воды и уменьшить нагрузку на сети.

Перед запуском нужно установить запорную арматуру, поэтому без временного отключения не обойтись.

Адреса отключений

Без воды с 00:10 до 23:50 останутся:

  • Приморский район
  • Хаджибейский район
  • Киевский район
  • село Лиманка
  • село Красный Хутор
  • Ж\М "Радужный",
  • Ж\М "Совиньон 1-5",
  • Ж\М "Черноморка"
  • ЖКП "Таирово"

Восстановление водоснабжения

После завершения работ воду будут подавать постепенно. У части домов она появится быстрее, в других — с задержкой. Это зависит от этажа, расположения дома и расстояния до насосных станций. Горожан призывают подготовиться к отключению и сделать запас воды на сутки.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Как сообщали Новини.LIVE, что в мае 2026 года стоимость водоснабжения для жителей Одессы не будет корректироваться. Тарифы для населения остаются на уровне, установленном еще в 2024 году. В то же время для небюжетных потребителей с 1 января 2026 года "Инфоксводоканал" обновил цену на воду.

Также Новини.LIVE писали, что Арцизский водоканал получил предупреждение об отключении электроэнергии на водозаборах. Долги предприятия перед поставщиком выросли из-за подорожания электричества и низкой оплаты населением. Городской совет ранее частично покрывал задолженность из бюджета, но ресурсы исчерпываются.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
