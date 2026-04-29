Одесса останется без воды почти на сутки: адреса бюветов

В Одессе, завтра, 30 апреля временно отключат воду сразу в нескольких районах. Ограничения продлятся почти весь день — с ночи до позднего вечера. Это связано с подключением нового магистрального водопровода. Жителей просят сделать запас воды заранее.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".

Отключение воды

В четверг, 30 апреля 2026 года, в Одессе запланировано масштабное отключение водоснабжения. Воду перекроют с 00:10 и ориентировочно до 23:50. Причина — завершение строительства нового магистрального водопровода, который проложили от улицы Багрицкого до Французского бульвара. Новую линию подключают к городской системе, чтобы в будущем улучшить подачу воды и уменьшить нагрузку на сети.

Перед запуском нужно установить запорную арматуру, поэтому без временного отключения не обойтись.

Адреса отключений

Без воды с 00:10 до 23:50 останутся:

Приморский район

Хаджибейский район

Киевский район

село Лиманка

село Красный Хутор

Ж\М "Радужный",

Ж\М "Совиньон 1-5",

Ж\М "Черноморка"

ЖКП "Таирово"

Восстановление водоснабжения

После завершения работ воду будут подавать постепенно. У части домов она появится быстрее, в других — с задержкой. Это зависит от этажа, расположения дома и расстояния до насосных станций. Горожан призывают подготовиться к отключению и сделать запас воды на сутки.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Как сообщали Новини.LIVE, что в мае 2026 года стоимость водоснабжения для жителей Одессы не будет корректироваться. Тарифы для населения остаются на уровне, установленном еще в 2024 году. В то же время для небюжетных потребителей с 1 января 2026 года "Инфоксводоканал" обновил цену на воду.

Также Новини.LIVE писали, что Арцизский водоканал получил предупреждение об отключении электроэнергии на водозаборах. Долги предприятия перед поставщиком выросли из-за подорожания электричества и низкой оплаты населением. Городской совет ранее частично покрывал задолженность из бюджета, но ресурсы исчерпываются.