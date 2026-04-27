Тарифи на воду в Одесі: нововведення з травня місяця

У травні 2026 року вартість водопостачання для жителів Одеси не коригуватиметься. Тарифи для населення залишаються на рівні, встановленому ще в 2024 році. Водночас для небюджетних споживачів з 1 січня 2026 року "Інфоксводоканал" оновив ціну на воду.

Скільки одесити платитимуть за воду у травні.

Скільки платитимуть одесити у травні

Для населення в Одесі продовжують діяти два базові тарифи (без ПДВ):

Водопостачання:14,93 грн за кубометр.

Водовідведення: 14,37 грн за кубометр.

Після додавання податку реальна вартість послуги становить приблизно 35 гривень 15 копійок за кубометр. Саме цей показник є основою для нарахувань у платіжках.

Нюанси оплати та абонплата

Підсумкова сума в рахунку залежить від наявності приладів обліку:

З лічильником: оплата лише за фактично використаний обсяг.

Без лічильника: нарахування за нормами споживання (зазвичай це дорожче).

Додатково мешканці мають сплачувати абонентську плату. Максимальний розмір за обслуговування систем водопроводу та каналізації становить 85,88 гривні на місяць.

Вартість для бізнесу

Для комерційних структур та інших організацій тарифи є значно вищими. Бізнес сплачує понад 30 грн за подачу води та близько 24 грн за водовідведення (вказано ціни без ПДВ). Для небюджетних (непобутових) споживачів тарифи були оновлені з 1 січня 2026 року "Інфоксводоканалом", тоді як для населення вони залишилися без змін.

Як повідомляли Новини.LIVE, у травні мешканці Одеси оплачуватимуть газ за чинним тарифом без змін. Попри подорожчання енергоресурсів на ринку, для населення вартість блакитного палива залишається фіксованою. Це пояснюється державним регулюванням, яке діє під час воєнного стану.

Також Новини.LIVE писали, що у травні 2026 року тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Вартість залишиться на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас частина споживачів може зменшити витрати, якщо користується нічним тарифом. Для цього потрібен двозонний лічильник.