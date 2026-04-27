Тарифы на воду в Одессе: нововведения с мая месяца

В мае 2026 года стоимость водоснабжения для жителей Одессы не будет корректироваться. Тарифы для населения остаются на уровне, установленном еще в 2024 году. В то же время для небюджетных потребителей с 1 января 2026 года "Инфоксводоканал" обновил цену на воду.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за воду в мае.

Сколько будут платить одесситы в мае

Для населения в Одессе продолжают действовать два базовых тарифа (без НДС):

Водоснабжение: 14,93 грн за кубометр.

Водоотведение: 14,37 грн за кубометр.

После добавления налога реальная стоимость услуги составляет примерно 35 гривен 15 копеек за кубометр. Именно этот показатель является основой для начислений в платежках.

Нюансы оплаты и абонплата

Итоговая сумма в счете зависит от наличия приборов учета:

Со счетчиком: оплата только за фактически использованный объем.

Без счетчика: начисление по нормам потребления (обычно это дороже).

Дополнительно жители должны платить абонентскую плату. Максимальный размер за обслуживание систем водопровода и канализации составляет 85,88 гривны в месяц.

Стоимость для бизнеса

Для коммерческих структур и других организаций тарифы значительно выше. Бизнес платит более 30 грн за подачу воды и около 24 грн за водоотвод (указаны цены без НДС). Для небюджетных (небытовых) потребителей тарифы были обновлены с 1 января 2026 года "Инфоксводоканалом", тогда как для населения они остались без изменений.

Как сообщали Новини.LIVE, в мае жители Одессы будут оплачивать газ по действующему тарифу без изменений. Несмотря на подорожание энергоресурсов на рынке, для населения стоимость голубого топлива остается фиксированной. Это объясняется государственным регулированием, которое действует во время военного положения.

Также Новини.LIVE писали, что в мае 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Стоимость останется на уровне 4,32 грн за кВт⋅ч. В то же время часть потребителей может уменьшить расходы, если пользуется ночным тарифом. Для этого нужен двухзонный счетчик.