Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Водоснабжение в Одессе под угрозой: какие риски в случае ударов РФ

Водоснабжение в Одессе под угрозой: какие риски в случае ударов РФ

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 17:38
Водоснабжение в Одессе под угрозой: какие риски в случае ударов РФ
Мужчина набирает воду в бутылки. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе в случае удара РФ по водоснабжению последствия могут быть значительно серьезнее, чем во время блэкаутов. Город имеет уязвимую систему, и ее восстановление в случае повреждения может затянуться на месяцы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление для издания Telegraf вице-президента Украинской водной ассоциации Артема Ширу.

Какие могут быть последствия удара по водоснабжению для Одессы

По словам Артема Ширу, в отличие от энергетики, водоснабжение имеет более сложную структуру и менее гибкие резервные варианты.

"Есть города с одним входом — например, Одесса. Просто одна труба в одном месте. Если туда прилетит ракета — проблемы не решить месяцами", — пояснил он.

Эксперт отмечает, что в отдельных городах система водоснабжения более разветвленная, поэтому там возможны лишь временные ограничения. Но для Одессы риски значительно выше из-за особенностей инфраструктуры.



Кроме ракетных ударов, эксперт обращает внимание и на другие риски. В частности, речь идет о возможных кибератаках на системы управления водоснабжением.

Какие убытки водной инфраструктуры Украины

По оценкам, общие убытки водной инфраструктуры Украины из-за ударов уже достигают 7,8 миллиарда долларов. Для полного восстановления систем нужно около 17,5 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

При этом значительная часть необходимого оборудования в Украине не производится, что дополнительно затрудняет восстановление в случае масштабных повреждений.

Сколько нужно иметь воды в запасе

Эксперты советуют заранее готовиться к возможным перебоям с водой и иметь минимальные запасы.

Минимальный запас выглядит так:

  • 2 литра в сутки на человека — питьевая вода,
  • 10-15 литров в сутки — для санитарных нужд.

Если считать для семьи из трех человек в неделю, нужно минимум 42 литра питьевой воды и от 210 до 315 литров для бытовых нужд. Артем Шира советует хранить воду в емкостях большого объема.

"Стоит иметь несколько 20-литровых бутылей — это минимум. Но не менее важно заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважину, колодец или бювет", — отмечает он.

По его словам, этот вопрос может стать критическим в случае длительных перебоев.

"Если такое место есть - жить можно, пусть и с ведром. Если нет — через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать", — говорит эксперт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что война в Черном море все сильнее влияет на морских животных. Наиболее уязвимыми являются дельфины. Они ориентируются с помощью звука, поэтому взрывы и военные действия дезориентируют их. Также животные страдают от загрязнения воды и потери природной среды. По словам экологов, с начала боевых действий зафиксирована массовая гибель дельфинов в Черном море. Восстановление популяций может длиться годами.

Также Новини.LIVE писали, что после обстрела Черноморска 26 апреля в морском порту повреждена инфраструктура и разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн. Во время пожара часть продукции попала в акваторию порта. На воде образовалось большое пятно, которое уже пытаются локализовать.

вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации