Водоснабжение в Одессе под угрозой: какие риски в случае ударов РФ

Мужчина набирает воду в бутылки.

В Одессе в случае удара РФ по водоснабжению последствия могут быть значительно серьезнее, чем во время блэкаутов. Город имеет уязвимую систему, и ее восстановление в случае повреждения может затянуться на месяцы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление для издания Telegraf вице-президента Украинской водной ассоциации Артема Ширу.

Какие могут быть последствия удара по водоснабжению для Одессы

По словам Артема Ширу, в отличие от энергетики, водоснабжение имеет более сложную структуру и менее гибкие резервные варианты.

"Есть города с одним входом — например, Одесса. Просто одна труба в одном месте. Если туда прилетит ракета — проблемы не решить месяцами", — пояснил он.

Эксперт отмечает, что в отдельных городах система водоснабжения более разветвленная, поэтому там возможны лишь временные ограничения. Но для Одессы риски значительно выше из-за особенностей инфраструктуры.

Кроме ракетных ударов, эксперт обращает внимание и на другие риски. В частности, речь идет о возможных кибератаках на системы управления водоснабжением.

Какие убытки водной инфраструктуры Украины

По оценкам, общие убытки водной инфраструктуры Украины из-за ударов уже достигают 7,8 миллиарда долларов. Для полного восстановления систем нужно около 17,5 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

При этом значительная часть необходимого оборудования в Украине не производится, что дополнительно затрудняет восстановление в случае масштабных повреждений.

Сколько нужно иметь воды в запасе

Эксперты советуют заранее готовиться к возможным перебоям с водой и иметь минимальные запасы.

Минимальный запас выглядит так:

2 литра в сутки на человека — питьевая вода,

10-15 литров в сутки — для санитарных нужд.

Если считать для семьи из трех человек в неделю, нужно минимум 42 литра питьевой воды и от 210 до 315 литров для бытовых нужд. Артем Шира советует хранить воду в емкостях большого объема.

"Стоит иметь несколько 20-литровых бутылей — это минимум. Но не менее важно заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважину, колодец или бювет", — отмечает он.

По его словам, этот вопрос может стать критическим в случае длительных перебоев.

"Если такое место есть - жить можно, пусть и с ведром. Если нет — через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать", — говорит эксперт.

