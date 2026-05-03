Атака на Чорноморськ на Одещині: загинула мати двох дітей

Нічна атака російських дронів по Чорноморську, що на Одещині, забрала життя двох людей. Серед загиблих є жінка, у якої залишилися двоє неповнолітніх дітей. Ще один загиблий чоловік у порту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву мера міста Чорноморська Василя Гуляєва в етері "Суспільне".

Обстріл Чорноморська

За словами Василя Гуляєва, удар прийшовся по житловому сектору. Частину будинків зруйновано, десятки осель зазнали пошкоджень. На місцях працюють комунальні служби, розчищають території та допомагають мешканцям. Міський голова наголосив, що найбільша втрата — це люди.

"Жінка 1988 року народження, двоє неповнолітніх діточок. У чому вона винна? Звісно, що ніхто не знає, ні в чому не винна. І також один чоловік 87-го року народження загинули", — сказав він.

За його словами, внаслідок атаки також є поранені. Йдеться приблизно про п’ятьох людей, однак їхні травми не тяжкі. Більшість постраждалих отримала допомогу на місці. Кількох людей доставили до лікарні, їхній стан лікарі оцінюють як стабільний, без загрози життю.

Які наслідки атаки

У громаді вже подали заявки щодо щонайменше 18 пошкоджених приватних будинків. Один будинок повністю зруйнований, ще один зазнав значних руйнувань, в інших вибито вікна та пошкоджено дахи.

Зараз працює комісія, яка обстежує майно та визначає розміри компенсацій. Місто також надає фінансову допомогу тим, хто втратив житло. Людям, яким немає де жити, виділяють кошти на оренду щонайменше на пів року з можливістю продовження.

"Ми даємо гроші на оренду, щоб люди могли жити, і окремо допомагаємо з відновленням. Ми все відбудуємо, але людей уже не повернемо", — сказав Василь Гуляєв.

Попри те, що наслідки поступово ліквідовують, втрати серед цивільних залишаються найболючішими.

Що відомо про атаку на Одещину у ніч на 3 травня

Після нічних ударів по Одещині виникло кілька пожеж у різних локаціях Чорноморська та Олександрівки. Вогонь охопив як житловий сектор, так і об’єкти інфраструктури, але його вдалося оперативно загасити.

У ДСНС підтвердили, що одна людина загинула в житловому секторі, ще троє отримали поранення. Ще один удар припав на портову інфраструктуру, де також загинула людина і двоє були травмовані. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників і спецтехніку. Роботи тривали одразу на кількох локаціях. Наразі Чорноморськ залишився без світла.

Новини.LIVE писали, що 2 травня російські війська вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини. Дрони запустили з тимчасово окупованого Криму. За попередньою інформацією, цього разу обійшлося без жертв і постраждалих.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 1 травня Одеса та область також були під атакою російських безпілотників. Дрони у місті пошкодили дах 16-поверхового житлового будинку, а в іншій багатоповерхівці зруйнували дві квартири на 12-му поверсі. Тоді поранення дістали п’ятеро людей. Того ж дня вдень російські війська знову вдарили по Одеському району. Один із дронів поцілив у торговельний центр і пошкодив дах.

