Атака на Черноморск на Одесчине: погибла мать двоих детей

Ночная атака российских дронов по Черноморску, что в Одесской области, унесла жизни двух человек. Среди погибших есть женщина, у которой остались двое несовершеннолетних детей. Еще один погибший мужчина в порту.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра города Черноморска Василия Гуляева в эфире "Суспільне".

Обстрел Черноморска

По словам Василия Гуляева, удар пришелся по жилому сектору. Часть домов разрушена, десятки домов получили повреждения. На местах работают коммунальные службы, расчищают территории и помогают жителям. Городской голова подчеркнул, что самая большая потеря — это люди.

"Женщина 1988 года рождения, двое несовершеннолетних детишек. В чем она виновата? Конечно, никто не знает, ни в чем не виновата. И также один мужчина 87-го года рождения погиб", — сказал он.

По его словам, в результате атаки также есть раненые. Речь идет примерно о пяти людях, однако их травмы не тяжелые. Большинство пострадавших получили помощь на месте. Несколько человек доставили в больницу, их состояние врачи оценивают как стабильное, без угрозы жизни.

Какие последствия атаки

В общине уже подали заявки по меньшей мере 18 поврежденных частных домов. Один дом полностью разрушен, еще один подвергся значительным разрушениям, в других выбиты окна и повреждены крыши.

Сейчас работает комиссия, которая обследует имущество и определяет размеры компенсаций. Город также оказывает финансовую помощь тем, кто потерял жилье. Людям, которым негде жить, выделяют средства на аренду минимум на полгода с возможностью продления.

"Мы даем деньги на аренду, чтобы люди могли жить, и отдельно помогаем с восстановлением. Мы все отстроим, но людей уже не вернем", — сказал Василий Гуляев.

Несмотря на то, что последствия постепенно ликвидируют, потери среди гражданских остаются самыми болезненными.

Что известно об атаке на Одесскую область в ночь на 3 мая

После ночных ударов по Одесской области возникло несколько пожаров в разных локациях Черноморска и Александровки. Огонь охватил как жилой сектор, так и объекты инфраструктуры, но его удалось оперативно потушить.

В ГСЧС подтвердили, что один человек погиб в жилом секторе, еще трое получили ранения. Еще один удар пришелся на портовую инфраструктуру, где также погиб человек и двое были травмированы. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику. Работы продолжались сразу на нескольких локациях. Сейчас Черноморск остался без света.

Новини.LIVE писали, что 2 мая российские войска в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Дроны запустили с временно оккупированного Крыма. По предварительной информации, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 мая Одесса и область также были под атакой российских беспилотников. Дроны в городе повредили крышу 16-этажного жилого дома, а в другой многоэтажке разрушили две квартиры на 12-м этаже. Тогда ранения получили пять человек. В тот же день днем российские войска снова ударили по Одесскому району. Один из дронов попал в торговый центр и повредил крышу.