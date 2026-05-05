Головна Одеса В Одесі пролунали потужні вибухи: ворожі дрони атакують з моря

Дата публікації: 5 травня 2026 09:39
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 5 травня, в Одесібуло чутно звуки потужних вибухів під час чергової атаки російських окупантів. Ворог спрямував ударні безпілотники з акваторії Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 5 травня, в Одесі пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку міста. Моніторингові канали уточнювали, що дрон летить у бік прибережних районів обласного центру, зокрема на Ланжерон та Пересипський район. Ймовірно працювали сили ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
