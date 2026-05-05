Главная Одесса В Одессе прогремели мощные взрывы: вражеские дроны атакуют с моря

В Одессе прогремели мощные взрывы: вражеские дроны атакуют с моря

Дата публикации 5 мая 2026 09:39
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сейчас, 5 мая, в Одессе были слышны звуки мощных взрывов во время очередной атаки российских оккупантов. Враг направил ударные беспилотники из акватории Черного моря. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сегодня, 5 мая, в Одессе прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении города. Мониторинговые каналы уточняли, что дрон летит в сторону прибрежных районов областного центра, в частности на Ланжерон и Пересыпский район. Вероятно работали силы ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Одесса взрыв обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
