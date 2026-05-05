Враг снова атаковал Одесскую область: повреждено гражданское судно

Пожарные ликвидируют последствия удара по судну. Фото иллюстративное: Администрация морских портов Украины

Россия не прекращает атаки по гражданской инфраструктуре Одесской области. На этот раз под удар попал один из портов Большой Одессы. В результате обстрела 5 мая повреждено очередное гражданское судно. Экипаж не пострадал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Атака на порт

Утром 5 мая, враг атаковал порт Большой Одессы. В результате удара повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука. Люди на борту не пострадали.

Несмотря на последствия, порт продолжает работу с учетом ситуации с безопасностью. Профильные службы ликвидируют последствия удара.

"Очередной удар направлен по гражданскому судоходству. Порт работает с учетом рисков безопасности, ликвидацию последствий осуществляют профильные службы", — говорится в сообщении АМПУ.

Последствия ударов по портам

Порты и в дальнейшем остаются одними из главных целей атак. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено более 900 объектов портовой инфраструктуры, среди них — 177 гражданских судов. Одновременно растет количество атак дронами: если за первые четыре месяца прошлого года зафиксировали 75 БПЛА, то в этом году их уже более 800.

Несмотря на постоянные удары, портовая система продолжает работать. С начала года перевалено почти 30 млн тонн грузов.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область пережила сложный апрель с массированными атаками дронов и ракет. Несмотря на постоянные обстрелы, регион восстанавливает поврежденные объекты и усиливает защиту. Власти работают над безопасностью школ и укрытий, чтобы дети могли учиться офлайн. Параллельно готовятся к туристическому сезону.

Также Новини.LIVE писали, Россия использует безэкипажные морские катера для атак, в частности вблизи Одессы. Массового применения пока нет, но угроза остается реальной. Украинские военные готовятся отражать такие удары. В то же время враг больше полагается на воздушные дроны.