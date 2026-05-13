Одеса РФ знову атакувала Одещину: пошкоджено промислові об'єкти

Дата публікації: 13 травня 2026 09:05
Пожежа на місці атаки. Фото: Одеська ОВА

Російська армія після кількох днів затишшя знову атакувала Одещину ударними дронами. Вночі регіон пережив кілька хвиль повітряних ударів по промисловій інфраструктурі. Через обстріл виникли пожежі та пошкодження будівель. За попередніми даними, люди не постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Повідомлення Олега Кіпера про наслідки. Фото: скриншот з Telegram

У ніч проти 13 травня російські війська масовано вдарили по Одещині безпілотниками. Під прицілом опинилася промислова інфраструктура області. Після кількох хвиль атак були пошкоджені складські та господарські приміщення. На місцях влучань спалахнули локальні пожежі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню. Попередньо відомо, що обійшлося без загиблих і постраждалих.

Що відомо про атаку

Впродовж ночі у різних районах Одещини шість разів оголошували повітряну тривогу. РФ атакувала дронами з акваторії Чорного моря. БпЛА летіли зокрема у напрямку Південного, Чорноморського, Татарбунар та Білярів.

Читайте також:

Зазначимо, наразі в Подільському, Березівському та Роздільнянському районах — повітряна тривога. Загроза застосування дронів-камікадзе з моря.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку 5 травня, ворог атакував порт Великої Одеси. Унаслідок удару пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Люди на борту не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що Одеська область пережила складний квітень із масованими атаками дронів і ракет. Попри постійні обстріли, регіон відновлює пошкоджені об’єкти та посилює захист. Влада працює над безпекою шкіл і укриттів, щоб діти могли навчатися офлайн. Паралельно готуються до туристичного сезону.

Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
