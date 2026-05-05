Одеса Вибух було чутно в Одесі: що відомо про загрозу для міста

Вибух було чутно в Одесі: що відомо про загрозу для міста

Дата публікації: 5 травня 2026 13:13
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 травня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Ворог вчергове спрямував на місто ударні безпілотники з акваторії Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 5 травня, в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили зазначали про те, що БпЛА летять у напрямку Одеського району. Моніторингові канали уточнили, що дрони рухаються у бік міста. Ймовірно працювало ППО. Інформації про наслідки немає. 

Реактивні дрони

Російські війська дедалі частіше використовують реактивні дрони для атак на Одещину. Через високу швидкість їх складніше перехоплювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, окупанти розширюють застосування таких безпілотників, через що зростає навантаження на сили протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові адаптуються до нових загроз і посилюють підготовку пілотів.

Разом із цим результативність Сил оборони поступово підвищується. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи збивають дедалі більше повітряних цілей. Однак реактивні дрони залишаються серйозною небезпекою для регіону, що підтверджують постійні атаки на Одещину.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
