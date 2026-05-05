Главная Одесса Взрыв был слышен в Одессе: что известно об угрозе для города

Дата публикации 5 мая 2026 13:13
Сегодня, 5 мая, в Одессе были слышны звуки взрывов. Враг в очередной раз направил на город ударные беспилотники из акватории Черного моря. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 5 мая, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы отмечали о том, что БпЛА летят в направлении Одесского района. Мониторинговые каналы уточнили, что дроны движутся в сторону города. Вероятно работало ПВО. Информации о последствиях нет.

Реактивные дроны

Российские войска все чаще используют реактивные дроны для атак на Одесскую область. Из-за высокой скорости их сложнее перехватывать. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, оккупанты расширяют применение таких беспилотников, из-за чего растет нагрузка на силы противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым угрозам и усиливают подготовку пилотов.

Вместе с этим результативность Сил обороны постепенно повышается. Мобильные огневые группы и другие подразделения сбивают все больше воздушных целей. Однако реактивные дроны остаются серьезной опасностью для региона, что подтверждают постоянные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
