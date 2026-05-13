Главная Одесса РФ снова атаковала Одесчину: повреждены промышленные объекты

РФ снова атаковала Одесчину: повреждены промышленные объекты

Дата публикации 13 мая 2026 09:05
Пожар на месте атаки. Фото: Одесская ОВА

Российская армия после нескольких дней затишья снова атаковала Одесскую область ударными дронами. Ночью регион пережил несколько волн воздушных ударов по промышленной инфраструктуре. Из-за обстрелов возникли пожары и повреждения зданий. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение Олега Кипера о последствиях. Фото: скриншот из Telegram

В ночь на 13 мая российские войска массированно ударили по Одесской области беспилотниками. Под прицелом оказалась промышленная инфраструктура области. После нескольких волн атак были повреждены складские и хозяйственные помещения. На местах попаданий вспыхнули локальные пожары.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня. Предварительно известно, что обошлось без погибших и пострадавших.

Что известно об атаке

В течение ночи в разных районах Одесской области шесть раз объявляли воздушную тревогу. РФ атаковала дронами из акватории Черного моря. БпЛА летели в частности в направлении Южного, Черноморского, Татарбунар и Беляров.

Отметим, сейчас в Подольском, Березовском и Раздельнянском районах — воздушная тревога. Угроза применения дронов-камикадзе с моря.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 мая, враг атаковал порт Большой Одессы. В результате удара повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука. Люди на борту не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что Одесская область пережила сложный апрель с массированными атаками дронов и ракет. Несмотря на постоянные обстрелы, регион восстанавливает поврежденные объекты и усиливает защиту. Власти работают над безопасностью школ и укрытий, чтобы дети могли учиться офлайн. Параллельно готовятся к туристическому сезону.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
